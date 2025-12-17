葛斯齊爆王定宇私生活混亂 獲不起訴首發聲

爆料王定宇曖昧神秘女，葛斯齊獲不起訴後首發聲。（翻攝自葛斯齊臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「資深狗仔」葛斯齊去年11月7日在臉書曝多張偽造LINE對話紀錄截圖，影射民進黨立委王定宇私生活混亂，王定宇遂對葛斯齊提出妨害名譽告訴。

台北地檢署今（17）日偵結，認定偽造的對話紀錄截圖，是提供資料給葛斯齊的女粉絲利用中國開發軟體程式造假，葛斯齊誤認其提供資料為真，所言非無所依據，故予以葛斯齊不起訴處分。

請繼續往下閱讀...

稍早葛斯齊在臉書首發聲，他說：「台灣司法不用再相信，檢察官是有多怕民進黨？？？王定宇截圖對話絕對不是偽造，那是消息來源串供說出來的謊言偽證！我會曝光消息來源！請大家不用相信司法，這不起訴太噁心。」

葛斯齊去年透過網路爆料王定宇疑與人妻有曖昧互動，並公開多張號稱是王與人妻的LINE對話紀錄截圖。王否認截圖內容，並指控葛P圖造謠，對其提出妨害名譽告訴，民事部分則求償180萬元。

該案起因於去年11月，葛斯齊公開疑似為王與一名人妻的LINE對話截圖，裡面王的LINE頭像，更露骨的跟對方稱「我想要你」、「要穿怎樣來見我，拍給我看」等訊息，甚至稱要帶該名人妻見前總統蔡英文。

王定宇第一時間出面否認，指出該對話是截圖變造，已經造成自身名譽嚴重受損，對葛提出刑、民事告訴。

葛斯齊向檢察官宣稱，自己是於去年7月18日接觸一名女粉絲，自稱跟王定宇很熟，然後出示其與王之間的對話。經比對之後發現，王的服務處曾被人噴漆，並寫著「幹人妻很爽嗎」等不雅文字，認為就是在敘述該事，比對案發時序進行查證後，確認對話真實性，才會PO文及直播。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法