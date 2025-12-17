23歲清潔員遭酒駕撞死 許富凱黑底白字怒轟

台南市安平慶平路酒駕致死車禍，男子鄭傳吉開賓士酒測0.95追撞清潔車，23歲陳女收垃圾遭撞死。（民眾提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕48歲男子鄭傳吉連喝2攤，喝到16日清晨爛醉開車上路，開賓士車行經台南市安平區慶平路時，追撞長愛公司垃圾車，站在垃圾車後方、正在執行清運作業的23歲陳姓女清潔員被夾在2車間當場死亡，鄭男酒測值高達0.95，因骨折先送成大醫院治療，昨天下午移送台南地檢署，檢方複訊後聲請羈押獲准。

這起酒駕件曝光後引發全台譁然，歌手許富凱憤怒發聲，嚴厲譴責酒駕行為。許富凱透過個人IG限時動態以黑底白字寫下：「喝酒不開車，開車不喝酒，這兩行文字到底有多難理解，酒駕到底要毀了多少家庭。」道出無數民眾的憤怒與難過不捨。

許富凱憤怒發聲。

昨天上午8時許，南市消防局獲報車禍事故，抵達時發現鄭傳吉駕駛的賓士車撞進垃圾車的後方車斗，陳女被夾在兩車間已明顯死亡；鄭男受困在車內，車內瀰漫酒味，氣囊全數爆開，雙腳、骨盆骨折，意識清楚，酒測值高達095，由於鄭男血流不止，警方逮捕後先戒護他就醫。

現場民眾表示當下聽到很大的撞擊聲，發現賓士車撞死清潔隊員，但鄭男脫困後，第一句話卻說車子不是他開的，讓人感到氣憤，要不是有警察在，很多人想衝上去打他，酒駕宣導這麼久，這麼年輕的清潔員就這樣送命，讓很多人感到難過。

