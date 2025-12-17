詹惟中出事了！新加坡直播被逮捕 線上人數狂飆破萬

〔記者傅茗渝／台北報導〕中天綜合台《綜藝OK啦》明（18日）晚9點播出主題「別裝了！你們不是真麻吉『好友公審大會』」，節目一開場就火力全開，撕開多年交情的真實面貌。詹惟中在節目中感性表示，小鐘曾「救他一命」，兩人登玉山時他不慎滑落，差點摔死，關鍵時刻小鐘一把拉住，甚至在最後一段路背著他走到終點，「我真的欠他一個情。」

詹惟中與小鐘在《綜藝OK啦》互揭交情往事。（中天電視提供）

詹惟中也透露自己事業低潮時，小鐘帶他到新加坡闖市場，當地民眾熱衷算命，他一口氣直播9場，首場就進帳百萬，全年更看了數百戶風水，事業再度翻紅。不過，這段「救命交情」也曾鬧出驚險插曲。

當時詹惟中因不熟悉新加坡法規，在商場直播時依照小鐘建議「要熱鬧一點」，結果又叫又跳，引來警方關切，當場被帶走，理由是「破壞公共秩序」。被問到小鐘是否有出面解圍，詹惟中笑說：「他就留我一個人在那邊被抓走。」更誇張的是，當下直播間人數竟衝破萬人，觀眾全程圍觀他被帶離現場，意外成為另類話題。

羅志祥聽到詹惟中演唱會失聯原因，直呼傻眼。（中天電視提供）

小鐘也在節目中反擊，爆料曾與詹惟中、潘若迪一起看羅志祥的演唱會，開場不到5分鐘，詹惟中說要上廁所後竟整場失聯。小鐘回憶，因為詹惟中曾在家中上廁所昏厥，他當下緊張到狂打電話、跑遍所有廁所，前40分鐘完全無心看演唱會，直到散場才終於聯絡上人，沒想到對方竟回說：「我在打麻將！」讓主持人羅志祥當場氣炸。詹惟中事後才解釋，原來是因為潘若迪女兒沒位子，他臨時把座位讓出，才鬧烏龍。

