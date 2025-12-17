自由電子報
娛樂 最新消息

日籍藝人「夢多」挺台言論被罵「滾回日本」粉專：這樣的藝人值得支持

日籍藝人「夢多」大谷主水。（圖擷自「夢多 mondo 大谷主水」臉書粉專）日籍藝人「夢多」大谷主水。（圖擷自「夢多 mondo 大谷主水」臉書粉專）

〔即時新聞／綜合報導〕日籍藝人「夢多」大谷主水昨於社群平台發文指出，他日前挺台灣發言被罵，工作也因此受影響，但他表明心情不受影響，仍堅持表達愛台立場。對此，臉書粉專「打馬悍將」大讚，「夢多比某些台灣人更愛台灣」。

「夢多」大谷主水昨於臉書粉專發文提及，他因表達個人立場，近來遭到大量網友謾罵，甚至被罵「日本鬼子」、「滾回日本」等，讓他直言相當困惑，「只是表達自己的意見，卻不知道為什麼會被罵成這樣。」

夢多坦言，「自己很清楚，我是演藝圈的，不講這些比較好一點，但是同時我是愛台灣的日本人，我對台灣說不完的感謝，我有些工作不見，也沒有關係，我變窮也沒關係，

我還是會選擇説，謝謝台灣，台灣就是國家，永遠都不會變，想要退我的工作人就退吧，但是相信現在找我的廠商，知道我的風格，謝謝你們給我的包容」。

「打馬悍將」PO文直指，「夢多比某些台灣人更愛台灣，台灣有些人跟政黨，為了賺中國錢，不准台灣說自己是國家」、「這樣的藝人值得支持」。

網友看到貼文後相繼留言表達不同看法，有人說「比很多台灣藝人強太多了，謝謝夢多，台日友好」、「不可否認的是，有不少在台外國人或是新住民，比起土生土長的台灣人還要愛護台灣，說起來雖然諷刺，但真的很感謝他們真心愛台灣且支持台灣！」、「館長學著點啦」。

在 Threads 查看

相關新聞請見︰

夢多喊「台灣就是國家」遭罵日本鬼子 認工作被取消洩心聲

