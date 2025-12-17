自由電子報
娛樂 最新消息

李千娜跨年獨家留臺北！高爾宣、U:NUS齊聚卡司曝光

李千娜首度登上臺北跨年舞台，跨年獨家留臺北。（中視提供）李千娜首度登上臺北跨年舞台，跨年獨家留臺北。（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2026「臺北最High新年城」跨年晚會卡司陸續曝光，多組歌手首度登上臺北跨年舞台，包括高爾宣OSN、王ADEN、李千娜及全創作男團U:NUS，陣容新鮮度十足。其中李千娜更是跨年「臺北獨家」，當晚不趕場，將全程留在臺北陪市民迎接新年。

李千娜出道以來首次站上臺北跨年舞台，坦言心情既驚訝又開心。她透露，這次特別將多首經典歌曲重新編排成組曲，並邀請專輯製作人王希文重新編曲製作，還準備了從未公開演出的特別橋段與舞蹈表演，希望在歲末之夜為觀眾帶來熱鬧氣氛與滿滿祝福，「想給大家很不一樣的跨界合作」。

回顧即將結束的一年，李千娜感性表示，2025年對她來說發生了很多大事，「讓我更強壯，也增加了智慧、考驗與成長。」她今年也完成出道18年來的首場大型演唱會，期許自己持續邁向下一個階段、挑戰更多可能。

高爾宣OSN演出結束後要立刻回家抱女兒，迎接新年的第一天。（中視提供）高爾宣OSN演出結束後要立刻回家抱女兒，迎接新年的第一天。（中視提供）

高爾宣OSN則笑認自己是標準的「女兒傻瓜」，這次首度站上臺北跨年舞台，對他而言更別具意義。他表示，演出結束後將第一時間回家抱女兒，陪她迎接新年的第一天。被問到若第二胎提早報到怎麼辦，高爾宣直言早有心理準備，「如果真的提早來了，那一定會是最難忘的一場跨年。」談到二寶即將到來，他也分享心境比第一次更放鬆，但多了一份期待，並笑說對兩個孩子的疼愛一定會一樣，也希望他們將來能彼此照顧。

高爾宣OSN將攜手王ADEN登上臺北跨年舞台。（中視提供）高爾宣OSN將攜手王ADEN登上臺北跨年舞台。（中視提供）

平時就有運動習慣的高爾宣，對於跨年長時間演出並不擔心體力問題，這次將攜手王ADEN合作演出，結合抒情饒舌與R&B氛圍，點燃臺北夜晚的音樂能量。王ADEN也為跨年舞台準備了不同於以往的舞蹈與歌曲編排，高爾宣則保證歌單將為臺北粉絲量身打造。他也形容2025年是人生的轉折年，從過去一味向前衝，學著放慢腳步，在音樂、家庭與生活之間取得平衡，「不想錯過女兒成長的每個階段，現在的生活反而更自在。」

全創作男團U:NUS密集練舞準備。（中視提供）全創作男團U:NUS密集練舞準備。（中視提供）

全創作冠軍男團U:NUS首度登上臺北跨年舞台，消息曝光後便讓粉絲相當期待。團員們透露，近期密集練舞、調整狀態，希望以最佳表現迎接重要舞台，「這是第一次站上臺北跨年，心情真的非常興奮，也會互相提醒要更自律，才能呈現最好的演出。」除了準備全新歌曲，U:NUS也預告將有跨界合作，誠意十足。

團員們表示，從沒想過能站上臺北跨年舞台，相信這次演出將刷新彼此的印象，也希望透過每一首作品，讓大家更認識U:NUS，「就像一塊塊拼圖，逐漸拼出最具代表性的下一張專輯。」他們也分享，2025年下半年對團體而言意義非凡，是彼此更團結、專注的時刻，期盼未來的音樂能為聽眾帶來更多正能量。

「臺北最High新年城－2026跨年晚會」將於12月31日晚間7點起登場，中視、中天綜合台同步Live轉播。

