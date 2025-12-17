自由電子報
娛樂 最新消息

屋瑪客夫婦限定「部落婚禮」被喊值回票價 宣告還有喜事

屋瑪客夫婦到西門町開唱，現場氣氛熱鬧。（風潮音樂提供）屋瑪客夫婦到西門町開唱，現場氣氛熱鬧。（風潮音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕原民夫妻創作組合「The Umaq屋瑪客夫婦」，是由來自台東金崙的排灣族吉他手「Sakinu」羅智輝，還有來自南投羅羅谷的布農族主唱莎飛伊所組成，日前到台北西門町河岸留言舉行「Love’s in the Air 愛瀰漫」專場演唱會，現場氣氛熱鬧，宛如一場「台北限定的部落婚禮」。

談到團名「umaq」，那是來自排灣語，意為「家」，代表著屋瑪客夫婦從家庭出發，用音樂記錄愛、育兒、語言與日常生活的節奏。演唱會上夫妻倆充滿默契，整場演出充滿笑聲，馬詠恩、原味醞釀、黑旋風等原住民音樂人也輪番上台演出，整場演唱會讓台下觀眾直呼值回票價。

屋瑪客夫婦也獻唱《你記得自己的名字嗎？》，這首歌當初是三代同堂錄音，夫婦倆說：「我們希望讓孩子能透過音樂記得自己的名字，也記得自己來自哪裡。」Sakinu 也談到：「Love’s in the Air希望讓世界記得，愛可以很真實，它就在生活裡。」另外屋瑪客夫婦也預告，明年將舉辦小巡演，《你記得自己的名字嗎？》新歌MV也正在籌資中。

