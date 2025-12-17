自由電子報
娛樂 最新消息

陳匡怡炒舊聞消費自己 陳沂酸：老兵味飄出來

陳匡怡（左）日前爆料當年被張孝全追求內幕，引起討論。（本報組合資料照）陳匡怡（左）日前爆料當年被張孝全追求內幕，引起討論。（本報組合資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台大五姬」陳匡怡日前自曝「張孝全曾追過她」掀起熱議，4日又點名曾合作偶像劇《我可能不會愛你》的陳柏霖，稱對方「曾追求她但沒追到」，前天再發長文自曝多位大咖男星追過她，但都失敗。對此，網紅陳沂特別評論此事。

陳沂在發文表示，陳匡怡自爆除了張孝全，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超，甚至導演瞿友寧，都曾經在多年前追求過她，但最後都認為自己「配不上她」，沒有發展成感情關係，她說：「我覺得陳匡怡爆料這個可信度很高的，畢竟她『當年』真的是女神，又美又有氣質，還頂著台大國企的高學歷光環，條件實在太完美了！」

話鋒一轉，陳沂又說：「如過陳匡怡一直這樣話當年，真的很像老兵在那邊講當年那場戰役他有多勇猛一樣，老兵味都飄出來了。」

陳匡怡前天在發文一開頭點名說：「張孝全也一樣，陳柏霖也一樣，你們把兩個全台灣最帥的兩個男生，但都被我拒絕的追求者，寫的跟神一樣。」接著才大爆辰亦儒也追求過她，「賀軍翔也有追求過，郭品超也追求過，導演瞿友寧也追求過，但都失敗了。」

相關新聞：不只陳柏霖 陳匡怡再點名這些大咖男星追過她

