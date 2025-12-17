自由電子報
娛樂 最新消息

宛如美劇情節！「逃獄之王」16年內第4度脫逃 米蘭最高戒備監獄失守

義大利囚犯16年內第4度成功逃離監獄。（示意圖；達志影像）義大利囚犯16年內第4度成功逃離監獄。（示意圖；達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕義大利米蘭近日發生一起罕見越獄事件，一名多次成功逃離監獄的阿爾巴尼亞籍囚犯再度脫逃，震撼當地司法與治安體系。由於這已是他16年來第4次越獄，外界再度冠上「逃獄之王」的稱號，引發社會高度關注。

根據外媒報導，現年41歲的托馬．陶蘭特（Toma Taulant）日前從米蘭奧佩拉（Opera）最高戒備監獄成功逃離。當時他被安排在監獄工坊工作，趁機取得鋸子，鋸開牢房窗戶的金屬欄杆，隨後將床單打結製成簡易繩索，從高處垂降離開，整個逃獄過程宛如電影場景。

消息指出，陶蘭特原本需服刑至2048年。越獄當天，他在未即時被發現的情況下，穿越監獄中庭並翻越外牆離去。相關人士透露，監視系統其實曾拍下他的身影，但警報並未啟動，研判他可能刻意選在獄警交接班的時間點行動，藉此避開注意。

事實上，陶蘭特早已是監獄系統的「熟面孔」。2009年，他曾從義大利特爾尼的一所監獄逃脫；2013年又在帕爾馬監獄成功越獄；2023年更在比利時服刑期間，與其他囚犯疊成人梯翻牆逃離，屢次突破高度戒備設施，令人咋舌。

儘管陶蘭特每次逃獄後都很快再度落網，但他多次成功脫逃，再度引發義大利社會對監獄人滿為患、獄警人力吃緊等長期問題的批評聲浪，相關單位也面臨更嚴格的檢視壓力。

