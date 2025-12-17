自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

跨年夜怎麼迎好運？ 全球最狂轉運儀式一次看

麗寶跨年晚會，今年煙火秀以「馳夢之境 Dream Riders」為主題，隨著摩天輪燈光啟動後高空綻放。（資料照；麗寶提供）麗寶跨年晚會，今年煙火秀以「馳夢之境 Dream Riders」為主題，隨著摩天輪燈光啟動後高空綻放。（資料照；麗寶提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年即將到來，各縣市陸續公布跨年演唱會卡司，不少民眾也早早規劃好迎接新年的方式。有人選擇夜衝上山，等待新年的第一道曙光；也有人與親友狂歡到深夜，倒數迎接嶄新一年。而說到跨年儀式，你是否還記得去年在社群上爆紅的「桌下吃葡萄」？

只要在午夜時分，躲到桌子底下吃完12顆綠葡萄，就能把一整年的好運吞進肚子裡。這個看似神秘又有點荒謬的儀式，其實源自西班牙，也讓不少人開始好奇：世界各地的人，究竟都是怎麼為新年轉運的？

在巴西，跨年夜最經典的畫面，莫過於整片科帕卡巴納海灘被白色人潮淹沒。當夜幕低垂，人們會身穿白衣走向海邊，連續跳過七個浪花，每跳一次便在心中默默許下一個願望。這項儀式被視為獻給海洋女神葉瑪雅（Iemanjá）的祝福，象徵祈求愛、平安與夢想成真。

哥倫比亞的跨年夜街頭，則能看到不少人拖著「空行李箱」快步前行。這項習俗象徵新的一年將充滿旅行與冒險，只要在午夜過後拉著行李繞街一圈，就能為自己招來滿滿的出國機會。

在義大利，跨年餐桌上少不了一碗熱騰騰的扁豆（lenticchie）。圓潤的豆子外型神似古老銅幣，被視為財富與豐盛的象徵，吃得越多，來年財運越旺。此外，義大利人也有「丟舊迎新」的傳統，會在跨年夜清理舊物，象徵與過去的不順正式告別。

日本則以「除夜鐘」迎接新年。跨年夜，寺廟會敲響108下鐘聲，象徵去除人心中的108種煩惱，讓身心回歸平靜，迎接全新的開始。

菲律賓的跨年夜充滿圓形元素，從穿著、飾品到餐桌上的水果，隨處可見圓點與圓形，因為「圓」象徵金錢、圓滿與好運，彷彿一場全民參與的「波點派對」。

土耳其人則會在新年夜於家門口砸爛一顆石榴，鮮紅的果汁濺滿地面，象徵幸福、健康與富足降臨家中，籽散得越多，好運也被認為越旺。

丹麥的跨年夜，朋友之間會把不要的舊盤子收集起來，砸向親友家的門前。碎裂的盤子越多，代表友情越深、祝福越滿，也是一種獨特的「祝賀方式」。

而在希臘，跨年夜一定要切開一種名為Vasilopita的蛋糕。蛋糕中會藏有金幣或戒指，依序分給家人，誰幸運拿到寶，就被視為新的一年將擁有好運與祝福。

無論是吃葡萄、跳海浪，還是砸石榴、敲鐘聲，這些跨年儀式背後，其實都承載著人們對未來的期待與祝福。2026年倒數在即，不妨選一個最有感覺的方式，為新的一年討個好彩頭。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中