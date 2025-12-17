跨年夜怎麼迎好運？ 全球最狂轉運儀式一次看

麗寶跨年晚會，今年煙火秀以「馳夢之境 Dream Riders」為主題，隨著摩天輪燈光啟動後高空綻放。（資料照；麗寶提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年即將到來，各縣市陸續公布跨年演唱會卡司，不少民眾也早早規劃好迎接新年的方式。有人選擇夜衝上山，等待新年的第一道曙光；也有人與親友狂歡到深夜，倒數迎接嶄新一年。而說到跨年儀式，你是否還記得去年在社群上爆紅的「桌下吃葡萄」？

只要在午夜時分，躲到桌子底下吃完12顆綠葡萄，就能把一整年的好運吞進肚子裡。這個看似神秘又有點荒謬的儀式，其實源自西班牙，也讓不少人開始好奇：世界各地的人，究竟都是怎麼為新年轉運的？

在巴西，跨年夜最經典的畫面，莫過於整片科帕卡巴納海灘被白色人潮淹沒。當夜幕低垂，人們會身穿白衣走向海邊，連續跳過七個浪花，每跳一次便在心中默默許下一個願望。這項儀式被視為獻給海洋女神葉瑪雅（Iemanjá）的祝福，象徵祈求愛、平安與夢想成真。

哥倫比亞的跨年夜街頭，則能看到不少人拖著「空行李箱」快步前行。這項習俗象徵新的一年將充滿旅行與冒險，只要在午夜過後拉著行李繞街一圈，就能為自己招來滿滿的出國機會。

在義大利，跨年餐桌上少不了一碗熱騰騰的扁豆（lenticchie）。圓潤的豆子外型神似古老銅幣，被視為財富與豐盛的象徵，吃得越多，來年財運越旺。此外，義大利人也有「丟舊迎新」的傳統，會在跨年夜清理舊物，象徵與過去的不順正式告別。

日本則以「除夜鐘」迎接新年。跨年夜，寺廟會敲響108下鐘聲，象徵去除人心中的108種煩惱，讓身心回歸平靜，迎接全新的開始。

菲律賓的跨年夜充滿圓形元素，從穿著、飾品到餐桌上的水果，隨處可見圓點與圓形，因為「圓」象徵金錢、圓滿與好運，彷彿一場全民參與的「波點派對」。

土耳其人則會在新年夜於家門口砸爛一顆石榴，鮮紅的果汁濺滿地面，象徵幸福、健康與富足降臨家中，籽散得越多，好運也被認為越旺。

丹麥的跨年夜，朋友之間會把不要的舊盤子收集起來，砸向親友家的門前。碎裂的盤子越多，代表友情越深、祝福越滿，也是一種獨特的「祝賀方式」。

而在希臘，跨年夜一定要切開一種名為Vasilopita的蛋糕。蛋糕中會藏有金幣或戒指，依序分給家人，誰幸運拿到寶藏，就被視為新的一年將擁有好運與祝福。

無論是吃葡萄、跳海浪，還是砸石榴、敲鐘聲，這些跨年儀式背後，其實都承載著人們對未來的期待與祝福。2026年倒數在即，不妨選一個最有感覺的方式，為新的一年討個好彩頭。

