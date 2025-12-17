葉全真徹底斷開陳昭榮！新戀情「男方身份」曝光

葉全真（前排右）與張玉嬿（前排左）排練舞台劇《同學會！同鞋～》。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕56歲葉全真出道超過30年，23年前曾與陳昭榮演出《台灣霹靂火》，螢幕情侶形象深植人心，也曾與名導蔡岳勳哥哥蔡政良交往過，如今被拍到和政大EMBA同學戀愛ing，甜蜜勾手、男方還輕撫葉全真小蠻腰，並進出葉全真住家社區，戀情看似很穩定。對此，葉全真經紀人尚未回應。

葉全真的名字過去多和陳昭榮綁在一起，因他們演出《台灣霹靂火》後，也搭檔《嫁妝》、《天下第一味》等八點檔，還一起主持節目、創立電商公司，經歷慘賠轉型，於公於私都綁在一起，讓不少人以為他們真的是夫妻。

請繼續往下閱讀...

陳昭榮（左二）、葉全真（左一）過去於公於私都分不開。（資料照，中華心蓮心公益協會提供）

沒想到2020年時，擔任總經理的葉全真宣布離職，結束與陳昭榮長達15年的合作關係，當時讓人頗為錯愕，當時葉全真受訪，僅稱僅說「我只能尊重公司說法」，至於和陳昭榮關係，她淡然表示：「都還是朋友，沒有翻臉，大家都是成年人了，這也不是不尋常的事。」而陳昭榮2022年被拍到與熟女約會，才坦言2019年已離婚。

葉全真過去受訪被問到感情，都頗為低調，她透露曾經相親，但還是覺得透過朋友介紹比較自然，從前身邊的朋友都要介紹對象給她，「但現在已經很久沒有人介紹了。」如今她近年忙舞台劇和皮拉提斯事業，也忙著政大EMBA學業，因此與同學、皮拉提斯事業夥伴James擦出愛火也頗為正常。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法