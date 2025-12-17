洗腦到全世界爸媽崩潰！YouTube史上最狂神曲是它 播放破160億次

截至今年10月，YouTube觀看次數排行。（翻攝Statista官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕還記得那首「Baby Shark, doo doo doo doo doo doo」嗎？這首看似簡單、卻讓全球爸媽無限循環播放的洗腦神曲，不只征服了無數幼童，也徹底改寫了YouTube的歷史。

韓國教育品牌Pinkfong於2016年6月17日推出動畫影片〈Baby Shark Dance〉，原本只是為兒童打造的學習歌曲，沒想到卻意外引爆全球熱潮。短短幾年間，影片播放次數一路狂飆，並在2021年1月正式成為YouTube史上首支突破「100億觀看次數」的大關影片，還在此前一年擊敗拉丁神曲〈Despacito〉，登上YouTube播放量冠軍寶座。

截至目前為止，〈Baby Shark Dance〉在YouTube上的總觀看次數已超過160億次，穩坐平台史上播放量最高影片的地位，堪稱「地表最強洗腦神曲」。

不過，在〈Baby Shark Dance〉稱霸之前，YouTube的王者其實另有其人。韓國歌手Psy於2012年推出的〈江南Style〉，曾連續1689天、長達4.6年高居播放量排行榜首位，當年更因「騎馬舞」風靡全球，成為第一支突破10億觀看次數的YouTube影片，創下無數紀錄。

從〈江南Style〉到〈Baby Shark Dance〉，也不難看出YouTube內容生態的轉變。自2010年以來，平台上觀看次數最高的影片幾乎清一色都是音樂相關內容，象徵YouTube已從早期的搞笑、惡搞病毒式影片，逐漸轉向高製作水準、可重複播放的音樂與娛樂內容。

分析認為，旋律洗腦、節奏明快、適合反覆播放的音樂影片，正是YouTube演算法與使用者習慣下的最大贏家。而〈Baby Shark Dance〉能夠橫掃全球、播放次數屢創新高，也再次證明——只要夠簡單、夠魔性，就有機會成為全世界共同的背景音樂。

