自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

洗腦到全世界爸媽崩潰！YouTube史上最狂神曲是它 播放破160億次

截至今年10月，YouTube觀看次數排行。（翻攝Statista官網）截至今年10月，YouTube觀看次數排行。（翻攝Statista官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕還記得那首「Baby Shark, doo doo doo doo doo doo」嗎？這首看似簡單、卻讓全球爸媽無限循環播放的洗腦神曲，不只征服了無數幼童，也徹底改寫了YouTube的歷史。

韓國教育品牌Pinkfong於2016年6月17日推出動畫影片〈Baby Shark Dance〉，原本只是為兒童打造的學習歌曲，沒想到卻意外引爆全球熱潮。短短幾年間，影片播放次數一路狂飆，並在2021年1月正式成為YouTube史上首支突破「100億觀看次數」的大關影片，還在此前一年擊敗拉丁神曲〈Despacito〉，登上YouTube播放量冠軍寶座。

截至目前為止，〈Baby Shark Dance〉在YouTube上的總觀看次數已超過160億次，穩坐平台史上播放量最高影片的地位，堪稱「地表最強洗腦神曲」。

〈Baby Shark Dance〉在YouTube上的總觀看次數已超過160億次。（翻攝YouTube）〈Baby Shark Dance〉在YouTube上的總觀看次數已超過160億次。（翻攝YouTube）

不過，在〈Baby Shark Dance〉稱霸之前，YouTube的王者其實另有其人。韓國歌手Psy於2012年推出的〈江南Style〉，曾連續1689天、長達4.6年高居播放量排行榜首位，當年更因「騎馬舞」風靡全球，成為第一支突破10億觀看次數的YouTube影片，創下無數紀錄。

從〈江南Style〉到〈Baby Shark Dance〉，也不難看出YouTube內容生態的轉變。自2010年以來，平台上觀看次數最高的影片幾乎清一色都是音樂相關內容，象徵YouTube已從早期的搞笑、惡搞病毒式影片，逐漸轉向高製作水準、可重複播放的音樂與娛樂內容。

分析認為，旋律洗腦、節奏明快、適合反覆播放的音樂影片，正是YouTube演算法與使用者習慣下的最大贏家。而〈Baby Shark Dance〉能夠橫掃全球、播放次數屢創新高，也再次證明——只要夠簡單、夠魔性，就有機會成為全世界共同的背景音樂。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中