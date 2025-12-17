自由電子報
娛樂 最新消息

「300壯士」案外案！ 前《百戰百勝》傻魔王發不自殺聲明

過去曾在遊戲節目《百戰百勝》、《百戰大勝利》擔任「傻魔王」的「豪哥」許家豪，曾經營24小時健身房「300壯士」。（本報資料照，記者胡舜翔攝）過去曾在遊戲節目《百戰百勝》、《百戰大勝利》擔任「傻魔王」的「豪哥」許家豪，曾經營24小時健身房「300壯士」。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾因「周董」周杰倫站台而聲名大噪的健身房「300壯士」，今（17）日傳出年初陷入合夥破裂、資金糾紛及經營爭議風暴，半年前由資深藝人林瑞陽長子林禹接手並將店名改為「運動學Fitology」，儘管林禹背負500萬隱形債務，經過他的大刀闊斧整頓已慢慢步上軌道。

過去曾在遊戲節目《百戰百勝》、《百戰大勝利》擔任「傻魔王」的「豪哥」許家豪，就曾是「300壯士」經營者，今年3月拍片表示該健身房已結束，透露去年和另一間健身房「打鐵健身」合作後，將2間分店賣給對方，但對方卻在12月底要求解約，並要求豪哥支付教練費與會員退費。

影片中，豪哥認為健身房已賣給對方故無須支付費用，卻收到對方數次威脅，更表示「許家豪我一定弄死你」，因而發出不自殺聲明自保。

「300壯士」半年前由資深藝人林瑞陽長子林禹接手並將店名改為「運動學Fitology」。（翻攝自林禹臉書）「300壯士」半年前由資深藝人林瑞陽長子林禹接手並將店名改為「運動學Fitology」。（翻攝自林禹臉書）

當時豪哥在YouTube頻道表示，一手建立「300壯士」已經收掉，過去把權力下放給員工，無論盈虧每個月都只拿10萬利潤，剩餘部分都給幹部，沒想到幹部卻浮報課程虧空公司，導致薪水與房租都快繳不出來，教練們不願調整獎金制度，甚至威脅不招攬客人還要會員退費。

後來健身房賣給打鐵健身集團，豪哥說，打鐵健身集團接手後發現公司帳目有問題，去年12月底更要求解約，但不承認協議內需支付的健身房費用，豪哥又接到員工要求他支付今年1月份薪資，豪哥請對方與打鐵健身集團聯絡，之後就收到電話威脅。

豪哥表示，威脅與恐嚇讓他身心難以承受，並難過地問：「300壯士怎麼了？」豪哥語重心長表示，發出不自殺聲明是因倘若哪天他不見了，希望能夠有人還他清白。

相關新聞：林瑞陽長子接手健身房 500萬隱形債務曝光

