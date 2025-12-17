自由電子報
娛樂

朱孝天稱不喜歡F4的歌 張震嶽驚喊「脫隊F1」

言承旭（左起）、吳建豪、周渝民、阿信聯手舉辦的演唱會，4場門票皆秒殺。（相信音樂提供）言承旭（左起）、吳建豪、周渝民、阿信聯手舉辦的演唱會，4場門票皆秒殺。（相信音樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕19日起阿信將與F4成員周渝民、吳建豪、言承旭聯手舉辦4場「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，門票全秒殺完售，但朱孝天因某些因素未在巡演名單內，日前透過影片提及拒絕唱片公司3項要求，被斷了聯繫，事後有網友問他為何其他「F3」都能答應演出，唯獨他不行？朱孝天也做出回應。

朱孝天說法矛盾，先說自己「被退出」，但事後網友問他不答應唱片公司要求的理由，他說：「可是有些事情真的不能答應的，太昧良心了！」另有網友在他抖音影片留言問：「相信音樂什麼要求，你說我聽聽，我給你把把關。」朱孝天回：「不能說啊，會害到別人的，我只是不想上車，不是想擋路。」

朱孝天對於被除名於F4，展開反擊。（翻攝自微博）朱孝天對於被除名於F4，展開反擊。（翻攝自微博）

朱孝天曾在直播表示並不喜歡F4的歌，他說：「我會願意在演出的時候唱F4的歌，是因為那是大家童年的回憶，以我自己聽音樂的標準，我是覺得那個歌其實是不好聽。」

對此，歌手張震嶽昨在IG限動曬出看《流星花園》漫畫寫下：「脫隊的F1說〈流星雨〉這首歌不符合他的音樂審美，但是當年這首歌出來，副歌的前兩小節的和弦走得很好聽，我是從創作流行歌曲的角度。」引來噴笑「非常阿嶽的評論」。

