自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《左撇子女孩》衝入奧斯卡最佳國際影片15強！阿湯哥加持《國寶》也入選

《左撇子女孩》擠進奧斯卡最佳國際影片短名單，成為最終15強。（光年提供）《左撇子女孩》擠進奧斯卡最佳國際影片短名單，成為最終15強。（光年提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕奧斯卡主辦方美國影藝學院於台灣時間今（17）日凌晨正式公布入選第98屆奧斯卡的各項短名單，台片《左撇子女孩》順利入選最佳國際影片15強，和日前才剛獲得「阿湯哥」湯姆克魯斯力挺的日片《國寶》、韓片《徵人啟弒》等片一同搶奧斯卡入圍門票。

湯姆克魯斯（右）力挺日片《國寶》，還和導演李相日合影。（翻攝自IG）湯姆克魯斯（右）力挺日片《國寶》，還和導演李相日合影。（翻攝自IG）

此次進入最佳國際影片的15強包括法國《只是一場意外》（今年坎城影展金棕櫚得主）、阿根廷《Belén》、巴西《這不只是個間諜故事》、德國《聽見墜落之聲》、印度《Homebound》、伊拉克《總統的蛋糕》、日本《國寶》、約旦《All That’s Left of You》、挪威《情感的價值》、巴勒斯坦《Palestine 36》、韓國《徵人啟弒》、西班牙《穿越地獄之門》、瑞士《失控夜班》、台灣《左撇子女孩》，以及突尼西亞《The Voice of Hind Rajab》。

由鄒時擎執導的《左撇子女孩》也成為繼李安執導的《喜宴》、《飲食男女》、《臥虎藏龍》，還有魏德聖執導的《賽德克‧巴萊》、鍾孟宏執導的《陽光普照》後，台灣電影再度入選奧斯卡國際影片短名單，導演鄒時擎也成為台灣首位入選的女導演，意義非凡。

《臥虎藏龍》至今仍是唯一獲得奧斯卡最佳國際影片（當時為最佳外語片）的台灣電影。（資料照，索尼影業提供）《臥虎藏龍》至今仍是唯一獲得奧斯卡最佳國際影片（當時為最佳外語片）的台灣電影。（資料照，索尼影業提供）

不過其中僅李安執導的《喜宴》、《飲食男女》、《臥虎藏龍》最終搶到入圍奧斯卡入圍席次（當時稱為最佳外語片），且《臥虎藏龍》更順利拿下第73屆奧斯卡最佳外語片，也是至今唯一獲得該獎項的台灣電影。

導演鄒時擎在得知入選消息後也第一時間表達激動與感謝：「入選奧斯卡短名單，對我們而言是一個重要的時刻。希望透過這部電影，把台灣推向國際舞台，讓世界在不同文化與視角中，看見台灣、理解台灣。衷心感謝一路支持與幫助《左撇子女孩》的每一位夥伴。從創作到完成，這部作品匯聚了無數人的專業與付出，也承載了大家對電影的期待。」

《左撇子女孩》製作人西恩貝克（右起）、導演鄒時擎、演員葉子綺、馬士媛日前在北美宣傳。（光年提供）《左撇子女孩》製作人西恩貝克（右起）、導演鄒時擎、演員葉子綺、馬士媛日前在北美宣傳。（光年提供）

第98屆奧斯卡入圍名單將於2026年1月22日揭曉，頒獎典禮將於2026年3月15日舉行。《左撇子女孩》持續在台熱映中，歡迎觀眾進戲院為台灣代表電影加油！

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中