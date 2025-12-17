《左撇子女孩》衝入奧斯卡最佳國際影片15強！阿湯哥加持《國寶》也入選

《左撇子女孩》擠進奧斯卡最佳國際影片短名單，成為最終15強。（光年提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕奧斯卡主辦方美國影藝學院於台灣時間今（17）日凌晨正式公布入選第98屆奧斯卡的各項短名單，台片《左撇子女孩》順利入選最佳國際影片15強，和日前才剛獲得「阿湯哥」湯姆克魯斯力挺的日片《國寶》、韓片《徵人啟弒》等片一同搶奧斯卡入圍門票。

湯姆克魯斯（右）力挺日片《國寶》，還和導演李相日合影。（翻攝自IG）

此次進入最佳國際影片的15強包括法國《只是一場意外》（今年坎城影展金棕櫚得主）、阿根廷《Belén》、巴西《這不只是個間諜故事》、德國《聽見墜落之聲》、印度《Homebound》、伊拉克《總統的蛋糕》、日本《國寶》、約旦《All That’s Left of You》、挪威《情感的價值》、巴勒斯坦《Palestine 36》、韓國《徵人啟弒》、西班牙《穿越地獄之門》、瑞士《失控夜班》、台灣《左撇子女孩》，以及突尼西亞《The Voice of Hind Rajab》。

請繼續往下閱讀...

由鄒時擎執導的《左撇子女孩》也成為繼李安執導的《喜宴》、《飲食男女》、《臥虎藏龍》，還有魏德聖執導的《賽德克‧巴萊》、鍾孟宏執導的《陽光普照》後，台灣電影再度入選奧斯卡國際影片短名單，導演鄒時擎也成為台灣首位入選的女導演，意義非凡。

《臥虎藏龍》至今仍是唯一獲得奧斯卡最佳國際影片（當時為最佳外語片）的台灣電影。（資料照，索尼影業提供）

不過其中僅李安執導的《喜宴》、《飲食男女》、《臥虎藏龍》最終搶到入圍奧斯卡入圍席次（當時稱為最佳外語片），且《臥虎藏龍》更順利拿下第73屆奧斯卡最佳外語片，也是至今唯一獲得該獎項的台灣電影。

導演鄒時擎在得知入選消息後也第一時間表達激動與感謝：「入選奧斯卡短名單，對我們而言是一個重要的時刻。希望透過這部電影，把台灣推向國際舞台，讓世界在不同文化與視角中，看見台灣、理解台灣。衷心感謝一路支持與幫助《左撇子女孩》的每一位夥伴。從創作到完成，這部作品匯聚了無數人的專業與付出，也承載了大家對電影的期待。」

《左撇子女孩》製作人西恩貝克（右起）、導演鄒時擎、演員葉子綺、馬士媛日前在北美宣傳。（光年提供）

第98屆奧斯卡入圍名單將於2026年1月22日揭曉，頒獎典禮將於2026年3月15日舉行。《左撇子女孩》持續在台熱映中，歡迎觀眾進戲院為台灣代表電影加油！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法