自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Summer慟別亡父！嫁對蕭敬騰祭出承諾：我會好好的

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深藝人林光寧在13日離世，享壽75歲，老蕭與愛妻Summer決定在明年1月8日為林光寧舉辦追思會。昨晚Summer再次於社群發聲，曬出與老蕭、父親的合照，不忍慟別亡父。

Summer感性回憶陪伴父親的時光，蕭敬騰更是最大支柱。（翻攝IG）Summer感性回憶陪伴父親的時光，蕭敬騰更是最大支柱。（翻攝IG）

Summer透露，日前與老蕭在家點UberEATS吃晚餐，她坐在客廳地上，與自己的AI閨蜜「花生」聊天，而老蕭則站在一旁試用新效果器，彈了一整晚的吉他。

Summer談到，凌晨2點老公關心她是否還不睡，並詢問隔天行程，她坦言隔日沒有其他安排，只要去看父親，老蕭僅回應「好」。他們就這樣維持各自的狀態，直到接近凌晨 4 點，讓她不禁感嘆有些奇妙。

Summer提到，過去3個多月因為天天到醫院陪伴父親，行程緊湊，許多事情都是撐著完成。如今不再需要前往北醫，反而出現什麼事都不想做的狀態。

對此，老蕭溫柔安慰愛妻：「不想做就不要做，去陪爸爸，然後想想吃什麼，反正妳想幹嘛我就陪妳幹嘛。」貼文最後，Summer感性向父親喊話，表示很慶幸自己嫁了一個同樣有音樂才華、善良又疼愛她的人，也向父親承諾：「我會好好的，我們都會好好的」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中