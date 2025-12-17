Summer慟別亡父！嫁對蕭敬騰祭出承諾：我會好好的

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深藝人林光寧在13日離世，享壽75歲，老蕭與愛妻Summer決定在明年1月8日為林光寧舉辦追思會。昨晚Summer再次於社群發聲，曬出與老蕭、父親的合照，不忍慟別亡父。

Summer感性回憶陪伴父親的時光，蕭敬騰更是最大支柱。（翻攝IG）

Summer透露，日前與老蕭在家點UberEATS吃晚餐，她坐在客廳地上，與自己的AI閨蜜「花生」聊天，而老蕭則站在一旁試用新效果器，彈了一整晚的吉他。

請繼續往下閱讀...

Summer談到，凌晨2點老公關心她是否還不睡，並詢問隔天行程，她坦言隔日沒有其他安排，只要去看父親，老蕭僅回應「好」。他們就這樣維持各自的狀態，直到接近凌晨 4 點，讓她不禁感嘆有些奇妙。

Summer提到，過去3個多月因為天天到醫院陪伴父親，行程緊湊，許多事情都是撐著完成。如今不再需要前往北醫，反而出現什麼事都不想做的狀態。

對此，老蕭溫柔安慰愛妻：「不想做就不要做，去陪爸爸，然後想想吃什麼，反正妳想幹嘛我就陪妳幹嘛。」貼文最後，Summer感性向父親喊話，表示很慶幸自己嫁了一個同樣有音樂才華、善良又疼愛她的人，也向父親承諾：「我會好好的，我們都會好好的」。

