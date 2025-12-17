濱崎步無懼中國粗暴抵制站上舞台 深夜吐心聲「我為我們感到驕傲」

濱崎步原訂在上海、澳門進行演唱會，皆遭中國方粗暴取消。（資料照，大步整合行銷提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本流行天后濱崎步近日透過社群平台分享一段站在舞台上、俯瞰滿場燈海的畫面，並以英文寫下「我為我們依然站在這裡感到驕傲」，短短一句話，道出她與團隊、歌迷一同走過高低潮的心境，也引發粉絲熱烈回應。

濱崎步無懼上海演唱會、澳門場次接連遭中國臨時粗暴取消、被迫中止，她昨（16日）深夜釋出一段站在舞台上的影片，並感性以英文寫下「歷經這一年無數起伏，我為我們依然站在這裡感到驕傲！」這則貼文所呈現的，不只是演出當下的感動瞬間，而是她對於整個年度巡演與幕後團隊的總結心情。

濱崎步昨深夜以英文吐露心聲，「我為我們依然站在這裡感到驕傲」。（翻攝自IG）

濱崎步藉由舞台視角回望這一年，將焦點放在「我們仍然站在這裡」這件事本身，隱含對團隊與歌迷長時間陪伴的感謝與肯定。隨後，濱崎步也親自現身留言區回應粉絲，強調感謝並非只針對她個人，而是送給整個團隊所收到的溫暖應援與鼓勵話語，直言「真的非常感謝」，字裡行間展現她對工作夥伴與一路同行歌迷的重視。

其中，一名台灣粉絲以日文留言，回憶8月2日在台北小巨蛋的演出，形容那是一場「一輩子都不會忘記」的回憶，無論是現場的吶喊聲或流下的眼淚都深深留在心中，並期盼未來能再次在台北舞台相見。沒想到，台灣粉絲的該則留言也獲得濱崎步本人以愛心回應，再度引發台灣粉絲關注。

