真相屬於70億人！史匹柏UFO神祕新作《揭密日》預告曝光

史蒂芬史匹柏執導新片《揭密日》正式曝光片名及預告片。（翻攝自IMDB）

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎大導演史蒂芬史匹柏執導的高度保密UFO（不明飛行物體）新片，今（17日）曝光首支預告，並正式公布片名為《揭密日》（Disclosure Day），這也是這位影壇傳奇自2022年半自傳性質電影《法貝爾曼》後推出的首部電影新作，並藉由新作重返UFO題材。

史蒂芬史匹柏藉由《揭密日》重返UFO題材。（翻攝自IMDB）

現年78歲的史匹柏對於相關題材他並不陌生，早在1977年他便以《第三類接觸》將外星題材帶入現代電影語境，隨後又推出曾登上影史票房冠軍的1982年的《E.T.外星人》與2005年的《世界大戰》等片，堪稱部部經典。

《揭密日》主要於紐澤西州及周邊地區拍攝，相較多數史匹柏作品，製作過程顯得格外低調神秘。電影宣傳最初以紐約與洛杉磯街頭的大型看板揭開序幕，標語寫著「一切都將被揭露」（all will be disclosed），最新預告在美國則選在詹姆斯柯麥隆新作《阿凡達：火與燼》上映前推出。

艾蜜莉布朗在《揭密日》疑似飾演氣象主播。（翻攝自IMDB）

該片集合包括《奧本海默》奧斯卡提名女星艾蜜莉布朗、《有聲之年》喬許歐康納、奧斯卡影帝入圍科爾曼多明戈、影帝柯林佛斯等人，預告並未直接出現外星人或UFO，而是以各種方式暗示其存在，喬許飾演的角色直言：「人們有權利知道真相，這個真相屬於70億人。」另一名角色則提出疑問：「祂為何創造如此浩瀚的宇宙…卻只留給我們人類呢？」

電影由曾和史匹柏一同打造《侏羅紀公園》與《世界大戰》等片的編劇大衛柯普再度與他合作，消息曝光後，也在網路上掀起一波陰謀論討論。長久以來，史匹柏的作品被部分UFO信仰者視為一種「鋪陳」，認為人類正被逐步（而且非常緩慢地）心理準備，好迎接美國政府終有一天公開外星生命的祕密。

喬許歐康納在《揭密日》試圖揭露真相。（翻攝自IMDB）

史匹柏本人在多次訪談中也坦言自己相信外星生命的存在，他表示：「我不認為宇宙中只有我們，從數學角度來看，人類是宇宙中唯一具有智慧的物種，這幾乎是不可能的事。」

新片主題緊扣當代氛圍，推出之際正值美國國會接連針對UAP（不明空中現象）召開聽證會之後，同時也呼應話題紀錄片《揭露時代》（The Age of Disclosure），片中多位現任與前任政府官員聲稱，美國領空屢次遭到能以不可思議方式機動的神祕飛行器闖入。《揭密日》預計2026年6月12日在台上映。

《揭密日》前導預告：

https://youtu.be/bjGhUX3vaeY?si=fC4hNS2l8xekAaTZ

