自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳都靈被封「下一個于朦朧」被獻祭 白裙現身盛典...美到發光

陳都靈。（翻攝自微博）陳都靈。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕中國女星陳都靈近日無端捲入網路獻祭、受虐等離譜傳聞，甚至被封「下一個于朦朧」，各種靈媒說法在網路瘋傳，引發不少粉絲擔憂。她昨（16日）照原定行程現身「2025國劇盛典」，以一襲白色長裙、珍珠配飾優雅亮相，用實際行動粉碎謠言，一登場就讓主持人驚呼：「一輪白月光向我們走來」、「天選古人」、「白到發光」。

先前有美國靈媒點名陳都靈「被控制」、「遭到獻祭」，甚至編造出她被灌藥、凌虐、替身上工等誇張情節，還在網路上渲染她「早已遇害」。對此，陳都靈工作室已針對「被控制毆打」、「假人代替」、「聲帶手術」等惡意造謠正式提告，強調絕不姑息。

陳都靈。（翻攝自微博）陳都靈。（翻攝自微博）

在國劇盛典上，陳都靈大方分享新作《雁回時》，談到飾演的角色「莊寒雁」，她說：「當時我在看劇本的時候，給我帶來很大的力量感，她在任何境遇下面都會不斷向上成長，希望所有喜歡這部作品的女生去獲得這樣的力量。」

陳都靈也坦言，這個角色對自己影響很深，「重新把自己養一遍，這是從劇本階段就非常打動我的特點，演繹過程中自己也跟著角色去豐富成長，對我來說每一場戲都是挑戰」。至於外界貼上的各種標籤，陳都靈看得很淡，直言未來選戲的關鍵仍是「劇本是否打動我」，以及能不能「獲得一些新鮮感」。

陳都靈。（翻攝自微博）陳都靈。（翻攝自微博）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中