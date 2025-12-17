自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Disney+ 2026華語劇爆發！6大話題作...集結20位一線卡司

〔記者李紹綾／台北報導〕 Disney+ 16日宣布2026年華語戲劇陣容，一口氣揭曉6部話題劇，包括在台北電影節好評不斷的《凶宅專賣店》、第1、2集在播映當週衝上了高雄電影節觀眾票選第一的《動物園》，騰訊預約狂破 200萬的《慕胥辭》、《延禧攻略》製作團隊回歸之作《玉茗茶骨》、楊洋挑戰演繹經典角色「南俠」展昭《雨霖鈴》、以及白鹿復仇爽劇《莫離》，6部作品橫掃在地民俗、職場喜劇、宅鬥權謀、武俠冒險、奇幻愛戀五大類型，集結李銘順、范少勳、邵雨薇、王柏傑、楊洋、章若楠、迪麗熱巴、陳飛宇、侯明昊、古力娜扎、白鹿、承磊等，超過20位一線明星，還有更多華語戲劇、亞太作品即將陸續登場。

《凶宅專賣店》在台北電影節好評不斷。（Disney+提供）《凶宅專賣店》在台北電影節好評不斷。（Disney+提供）

《凶宅專賣店》由《女鬼橋》導演奚岳隆與郝芳葳導演聯手打造，集結金鐘戲王李銘順、《模仿犯》范少勳及金馬新人陳姸霏主演。劇情聚焦神秘的房仲公司「義勝房屋」一行人，透過每一次買賣，直面自己內心的創傷，揭開潛藏在每座凶宅背後剪不斷的執念與遺憾，這裡賣的不是房子，是未了的執念，因為每一間凶宅背後，都是一段關於遺憾、愧疚與和解的台灣故事。道士作法、民間信仰、租屋文化，《凶宅專賣店》透過台灣在地的風土民情，讓你在驚嚇之餘，看見人性柔軟的救贖。

李銘順飾演義勝房屋店長「雄哥」，他笑稱拍攝期間入住的飯店，第一晚都會將燈全部打開，深怕看到不該看的東西；范少勳角色為住凶宅 20年的房仲菜鳥「阿澤」，他透露每個拍攝地都請道長淨化，甚至開始研究法器；陳姸霏則化身新一代通靈少女「小墨」，挑戰吊鋼絲、練咒語、比手印等，讓愛看靈異節目的她直呼「圓夢」。

邵雨薇、王柏傑主演《動物園》。（Disney+提供）邵雨薇、王柏傑主演《動物園》。（Disney+提供）

職人愛情喜劇《動物園》由製作人唐在揚、導演蘇文聖攜手演員王柏傑、邵雨薇、李淳，將鏡頭對準高雄壽山動物園，劇情描述廣告公司菁英朱欣葵（邵雨薇 飾）因工作失意，意外成為動物園實習保育員，與王柏傑共譜歡喜冤家的職場故事。

《動物園》第1、2集在試映當週即獲得高雄電影節「觀眾票選第一名」的佳績，導演蘇文聖透露演員們為了與動物對戲，接受至少三週的紮實特訓，邵雨薇、王柏傑、李淳分別與波爾羊、白犀牛、非洲象培養默契，甚至親自體驗清理動物糞便。此外，《動物園》也遠赴紐約取景，李淳父親李安更熱情邀請劇組聚餐，讓大家留下難忘回憶。

《玉茗茶骨》作為《延禧攻略》製作團隊全新宅鬥權謀劇備受期待。（Disney+提供）《玉茗茶骨》作為《延禧攻略》製作團隊全新宅鬥權謀劇備受期待。（Disney+提供）

《玉茗茶骨》由侯明昊、古力娜扎主演，講述落難縣令與茶王之女的愛情博弈，翻轉男尊女卑、「男主角茶中茶，女主角謀中謀」的新穎設定讓網友直呼期待。侯明昊飾演落魄的年輕狀元「陸江來」，看似忠犬柔弱的他，背後卻有不為人知的黑暗面，而古力娜扎則飾演茶道千金「榮善寶」，個性霸氣果決。

《雨霖鈴》由楊洋、章若楠領銜主演。（Disney+提供）《雨霖鈴》由楊洋、章若楠領銜主演。（Disney+提供）

古裝劇《雨霖鈴》改編自《三俠五義》，以北宋時代為背景，講述禦前四品的護衛展昭（楊洋 飾）為追查真相順著好友留下的線索意外結識了玲瓏山莊大小姐霍玲瓏（章若楠 飾）、以及大名鼎鼎的「錦毛鼠」白玉堂（方逸倫 飾），志同道合的三人一同出生入死，以全新視角演繹展昭的冒險故事。

邵雨薇、王柏傑主演《動物園》。（Disney+提供）邵雨薇、王柏傑主演《動物園》。（Disney+提供）

由迪麗熱巴、陳飛宇主演的古裝奇幻劇《慕胥辭》改編自人氣小說《白日提燈》，迪麗熱巴化身活了400年、卻沒有感官感受的鬼王，與少年將軍陳飛宇展開一段宿命愛戀。《慕胥辭》作為迪麗熱巴新劇備受矚目，現已突破200萬預約人次，熱度高居不下。

古裝劇《莫離》堪稱女版《藏海傳》。（Disney+提供）古裝劇《莫離》堪稱女版《藏海傳》。（Disney+提供）

改編高人氣小說《盛世嫡妃》，由白鹿、承磊主演，《莫離》講述女主角葉璃（白鹿 飾）身為家族遺孤，利用聰慧與計謀，逐步瓦解曾陷害家族的敵人，並與墨修堯（承磊 飾）的政治婚姻從表面的合作逐漸轉變為深厚的權謀聯盟，打破傳統的「先婚後愛」套路，改以「先婚後謀」的創新敘事手法在古裝劇中脫穎而出，備受粉絲期待。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中