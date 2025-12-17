自由電子報
娛樂 最新消息

比撞鬼可怕！謝麗金隔夜咖啡「喝到蟑螂」 崩潰喊：喉嚨好像卡小強腿

謝麗金喝隔夜咖啡吃到蟑螂。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）謝麗金喝隔夜咖啡吃到蟑螂。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕謝麗金拋出「地獄級日常」透露車上近日出現一隻怎麼抓都抓不到的小蟑螂，原本只擔心開車時別爬到身上，沒想到卻在行車途中喝咖啡時「口中有異物」，一打開杯蓋瞬間崩潰，驚悚經歷讓不少網友看了直呼頭皮發麻。

謝麗金昨（16日）表示，當天開車時突然想到前一天的咖啡還沒喝完，便順手拿起來喝了一口，沒想到當下就察覺嘴裡怪怪的，「口中有異物！！！我直覺想該不會是那隻跟我很久的小強。」她隨即吐出來查看，果然就是那隻一直抓不到的蟑螂。由於當時嘴裡還含著咖啡、人又正在開車，謝麗金只能硬著頭皮把剩下的咖啡吞下去，先確保行車安全。

謝麗金深感喉嚨卡了蟑螂的腿。（翻攝自臉書）謝麗金深感喉嚨卡了蟑螂的腿。（翻攝自臉書）

然而更崩潰的是，謝麗金停好車後她整理車內垃圾，準備把剩下的咖啡倒掉，沒想到一打開杯蓋，發現裡頭竟然不只1隻蟑螂，讓她當場腿軟直言「還好旁邊有牆壁可以扶著，不然我應該暈倒了吧？」她也苦笑說，事後一直猛喝水，卻仍覺得「喉嚨好像卡了一隻蟑螂腿...」驚悚經歷也讓網友們崩潰表示「這比撞鬼還可怕！」、「我用看的都快吐了...」

點圖放大body

