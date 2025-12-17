自由電子報
娛樂 最新消息

（雷）《不良一族》亞莫強勢介入氣氛凍結 乙葉落淚戳痛觀眾

〔記者鍾志均／綜合報導〕日綜《不良一族尋愛記》本週正式進入二世、乙葉、亞莫三角關係白熱化階段，曖昧不再只是曖昧，包括每句話、每個動作都暗藏刀鋒，讓觀眾直呼不只是戀綜，而是一場是心理戰。

乙葉（左）主動找二世聊天。（翻攝自Netflix）乙葉（左）主動找二世聊天。（翻攝自Netflix）

以下有雷：

事件導火線來自二世一段過度自信發言，他私下對北鼻坦言，自己可接受「有點距離的戀愛」，甚至主動談起遠距離可能性，表示自己在關西工作、其他人都在關東，「不是什麼大問題」。

接著二世誇下海口：「除了我喜歡的女生，其他人都像碎石子。」一句話瞬間點燃討論區，有人覺得他很專情，也有人直批太自我中心。

就在氣氛未降溫時，乙葉主動出擊，她私下找二世聊天，語氣看似輕鬆，卻暗藏試探：「如果你帶一個有刺青的女生回家，爸媽會不會嚇到？」二世老實回答「會嚇到」，但也馬上補了一句：「不過我家人不會以貌取人。」氣氛一度變得溫柔而靠近。

亞莫坦承對二世非常在乎。（翻攝自Netflix）亞莫坦承對二世非常在乎。（翻攝自Netflix）

然而，這段對話沒能持續太久，「轉學生」亞莫突然現身，直接打斷兩人；她毫不拐彎抹角，當場邀二世去家政教室聊天，強勢介入讓現場空氣瞬間凝結。

更讓人傻眼的是二世事後的心聲，他向亞莫坦言在吸菸區聽到她走近的腳步聲時，「心裡其實很興奮。」一句話直接坐實亞莫的影響力。亞莫也不再掩飾情緒，她受訪時直球告白式說：「如果（二世）沒有找我，我會很難過。」

乙葉（右）二度找二世聊天，眼淚潰堤。（翻攝自Netflix）乙葉（右）二度找二世聊天，眼淚潰堤。（翻攝自Netflix）

不過情緒終於潰堤的是乙葉，她忍不住落淚，對二世說出近乎告白的話：「我不會打掃、洗衣煮飯，但我願意為喜歡的人去學。」並哽咽說：「只有你，讓我有這樣的感覺。」話鋒一轉滿是失落：「結果你最後可能還是跟漂亮的女生走了。」

乙葉也坦承，和二世曾分享過彼此辛苦的過去，但亞莫卻沒有這樣的背景，讓她開始懷疑：「是不是過去不太光彩的女生，最後就不會被選擇？」而此刻，亞莫就在一旁靜靜看著，令觀眾和主持人都感到不寒而慄。

