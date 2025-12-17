（雷）手花梨自卑告白戳中觀眾 《不良一族》第6集變人性劇場

〔記者鍾志均／綜合報導〕日綜《不良一族尋愛記》話題持續飆升，第6集直接從戀綜升級成「人性劇場」，不只愛情線持續展開，連家庭與自我認同都被攤在鏡頭前，讓觀眾一邊追劇一邊情緒翻攪。

手花梨（右）和天天透過聊天中對彼此更加了解。（翻攝自Netflix）

以下有雷：

本集前半段情感核心人物非「手花梨」莫屬；她一開場就坦言：「我心裡其實還是想著偉老大。」直白承認自己真的很喜歡對方，「不管做什麼都會想到他」，讓觀眾瞬間明白她已深陷愛情。

然而，和強烈情感並行的卻是極度自我否定。手花梨自曝：「我覺得我是所有女生裡面最醜的。」當她被稱讚時，反而變得特別在意、情緒動搖，令粉絲心疼直呼「這自卑感太真實」。

手花梨（右）選擇和天天一起泡三溫暖。（翻攝自Netflix）

在獲得「三溫暖約會」機會後，手花梨選擇「天天」同行，兩人在蒸氣瀰漫的空間裡，展開一場比任何肢體接觸都赤裸的對話。

手花梨坦白表示，對天天的印象其實不差：「跟你在一起的時候，覺得你都不會累。」天天則一語點破她的狀態，認為她在隱藏自己的感覺，雖然外表開朗，但內心缺乏自信，「如果能更肯定自己就好了。」

談到「缺點」，手花梨罕見說出心裡話，她討厭被說「很年輕」，認為這不是稱讚，而是一種被看輕、不被當成認真對象的感覺，讓天天意識到，她的愛其實帶著一點逃避與防備。

手花梨在第6集嘗試打電話給哥哥道歉。（翻攝自Netflix）

不過真正擊中觀眾淚腺的，是節目後段的親情線反轉。手花梨談到一直沒有好好工作的哥哥，原本壓抑的情緒終於潰堤。她鼓起勇氣打電話給哥哥，邊哭邊說：「希望我們家都能好好的，一家人可以開開心心的過。」

她坦承自己過去太任性、不成熟，沒珍惜家人，而電話那頭，哥哥只回了一句：「最重要的，就是你有好好努力。」這幕讓觀眾破防，主持人也忍不住感嘆：「這真是人性劇場，在認識彼此的過程中，也看到他們在成長。」

