自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（雷）手花梨自卑告白戳中觀眾 《不良一族》第6集變人性劇場

〔記者鍾志均／綜合報導〕日綜《不良一族尋愛記》話題持續飆升，第6集直接從戀綜升級成「人性劇場」，不只愛情線持續展開，連家庭與自我認同都被攤在鏡頭前，讓觀眾一邊追劇一邊情緒翻攪。

手花梨（右）和天天透過聊天中對彼此更加了解。（翻攝自Netflix）手花梨（右）和天天透過聊天中對彼此更加了解。（翻攝自Netflix）

以下有雷：

本集前半段情感核心人物非「手花梨」莫屬；她一開場就坦言：「我心裡其實還是想著偉老大。」直白承認自己真的很喜歡對方，「不管做什麼都會想到他」，讓觀眾瞬間明白她已深陷愛情。

然而，和強烈情感並行的卻是極度自我否定。手花梨自曝：「我覺得我是所有女生裡面最醜的。」當她被稱讚時，反而變得特別在意、情緒動搖，令粉絲心疼直呼「這自卑感太真實」。

手花梨（右）選擇和天天一起泡三溫暖。（翻攝自Netflix）手花梨（右）選擇和天天一起泡三溫暖。（翻攝自Netflix）

在獲得「三溫暖約會」機會後，手花梨選擇「天天」同行，兩人在蒸氣瀰漫的空間裡，展開一場比任何肢體接觸都赤裸的對話。

手花梨坦白表示，對天天的印象其實不差：「跟你在一起的時候，覺得你都不會累。」天天則一語點破她的狀態，認為她在隱藏自己的感覺，雖然外表開朗，但內心缺乏自信，「如果能更肯定自己就好了。」

談到「缺點」，手花梨罕見說出心裡話，她討厭被說「很年輕」，認為這不是稱讚，而是一種被看輕、不被當成認真對象的感覺，讓天天意識到，她的愛其實帶著一點逃避與防備。

手花梨在第6集嘗試打電話給哥哥道歉。（翻攝自Netflix）手花梨在第6集嘗試打電話給哥哥道歉。（翻攝自Netflix）

不過真正擊中觀眾淚腺的，是節目後段的親情線反轉。手花梨談到一直沒有好好工作的哥哥，原本壓抑的情緒終於潰堤。她鼓起勇氣打電話給哥哥，邊哭邊說：「希望我們家都能好好的，一家人可以開開心心的過。」

她坦承自己過去太任性、不成熟，沒珍惜家人，而電話那頭，哥哥只回了一句：「最重要的，就是你有好好努力。」這幕讓觀眾破防，主持人也忍不住感嘆：「這真是人性劇場，在認識彼此的過程中，也看到他們在成長。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中