帕拉斯正要一飛衝天突遭控「互惠拍片沒下文」？經紀公司揭真相

帕拉斯樂團專輯剛推出就要面對網路風波。（迷音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕新人樂團帕拉斯今（16日）剛推出首張專輯《下天堂 Falling Down To Heaven》，同名歌曲MV也上線，正準備「一飛衝天」之際，社群卻出現影像工作者指控，稱當初曾和樂團以「互惠拍片」方式合作，但最後卻沒有下文，再看到今天上線的MV，已是完全不同的內容物，整個大換血，對此，經紀公司也做出回應。

帕拉斯才出道就幸運出現在周杰倫、阿信與「F3」合唱的話題新歌《恆星不忘Forever Forever》MV中，不少充滿音樂夢想者都羨慕他們的際遇很幸運，正當FAMA、小葵、漢堡、大寶四位團員要在歌壇起飛時，今天網路上卻出現指控，稱曾和帕拉斯合作拍MV，但最後出現的版本「從頭到尾，換了一支MV」。

發文內容還提到，當時和帕拉斯是以低於行情的「互惠價格」完成MV拍攝，還稱《下天堂》、《孤注一擲》MV都拍得很投入，「心甘情願的付出」，但沒想到最後帕拉斯推出的MV完全是「大換血」，當初合作拍攝的內容已無機會上線。

對於網路上的指控，帕拉斯經紀公司「迷音樂」回應：「雙方的合作協議白紙黑字會釐清事實，懇請大家切勿以訛傳訛。」另據業界透露，當初帕拉斯為了圓音樂夢，團員自掏腰包25萬要拍MV，不過導演卻說版權要屬於導演，還在未經團員同意的情況下，私自對外向對廠商招商，置入MV中，交片日期也一延再延，每次補拍還要求加價，遲遲交不出成品，也讓帕拉斯的發片計畫受到拖延，直到他們的音樂被「迷音樂」相中，才有機會重新拍攝高品質MV， 蓄勢待發往歌壇前進。

