（有雷）《不良一族》豪華露營全翻盤！北鼻「真情告白」成轉捩點

北鼻（左）、牛奶的穩定感情線在第5集被打亂。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕人氣日綜《不良一族尋愛記》第5集後半段迎來感情線大亂流，一場被視為「浪漫加分題」的豪華露營約會，讓二世、北鼻和牛奶的三角關係正式攤牌，甚至動搖原本最穩定的感情選項。

以下有雷：

第5集關鍵人物正是被封為「感情線擾亂者」的櫻井二世，他獲節目給予的豪華露營機會，毫不猶豫選擇北鼻同行，讓全場氣氛瞬間降溫；北鼻本人也坦言「很意外」，一旁的乙葉更是憂心忡忡，表情藏不住不安。

選擇一出，牛奶情緒直接炸裂，不只當場出言挑釁二世，甚至一度情緒失控與對方動手，場面緊張到必須由工作人員出面調停，戀愛節目瞬間變成火藥庫，讓觀眾看得目不轉睛。

二世（左）選擇北鼻共赴豪華露營約會。（翻攝自Netflix）

然而，真正讓感情線出現轉折的，是豪華露營約會中的「談心」環節；北鼻罕見敞開內心，透露自己夢到二世兩次，也談到成長過程中長期被逼債的家庭陰影，哽咽表示：「從小不知道被愛是什麼感覺，小狗是我第一個家人。」一番話戳中觀眾淚點。

北鼻坦言，上一段戀情已是3年前，過去交往的對象多半依賴她，讓她習慣「照顧別人」。也正因如此，她開始懷疑，如果選擇牛奶，是否會再次回到那樣的角色分工。

北鼻（右）敞開心扉約牛奶談話。（翻攝自Netflix）

相較之下，北鼻形容二世是「傻呼呼」的人，讓她第一次感覺自己能被需要、被信任。對此，二世的回應簡單卻直接：「我能給的只有愛。」

隨後二世也分享家庭背景——父親是公司社長，母親是家庭主婦，童年時因叛逆惹事，看見母親為自己奔波落淚的背影，讓他內心備受衝擊，最終透過拳擊重新找回方向與支持，這段真心話徹底觸動北鼻。

回到學校後，北鼻主動約牛奶單獨談清楚，她坦言，分不清自己對牛奶究竟是友情還是戀愛，也誠實拋出內心的矛盾：「我會不會因為顧慮人情而選擇你？還是其實只是很在意你的感受？」並直言自己偏好專情型對象。

沒想到，一番真心話卻讓牛奶開始動搖；牛奶先感謝北鼻為他著想，隨後卻冷靜表示：「我覺得我們不在同一個頻率。」甚至自問是否該考慮其他人選？態度180度大轉彎，令觀眾好奇後續走向。

