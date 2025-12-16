自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（有雷）《不良一族》豪華露營全翻盤！北鼻「真情告白」成轉捩點

北鼻（左）、牛奶的穩定感情線在第5集被打亂。（翻攝自Netflix）北鼻（左）、牛奶的穩定感情線在第5集被打亂。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕人氣日綜《不良一族尋愛記》第5集後半段迎來感情線大亂流，一場被視為「浪漫加分題」的豪華露營約會，讓二世、北鼻和牛奶的三角關係正式攤牌，甚至動搖原本最穩定的感情選項。

以下有雷：

第5集關鍵人物正是被封為「感情線擾亂者」的櫻井二世，他獲節目給予的豪華露營機會，毫不猶豫選擇北鼻同行，讓全場氣氛瞬間降溫；北鼻本人也坦言「很意外」，一旁的乙葉更是憂心忡忡，表情藏不住不安。

選擇一出，牛奶情緒直接炸裂，不只當場出言挑釁二世，甚至一度情緒失控與對方動手，場面緊張到必須由工作人員出面調停，戀愛節目瞬間變成火藥庫，讓觀眾看得目不轉睛。

二世（左）選擇北鼻共赴豪華露營約會。（翻攝自Netflix）二世（左）選擇北鼻共赴豪華露營約會。（翻攝自Netflix）

然而，真正讓感情線出現轉折的，是豪華露營約會中的「談心」環節；北鼻罕見敞開內心，透露自己夢到二世兩次，也談到成長過程中長期被逼債的家庭陰影，哽咽表示：「從小不知道被愛是什麼感覺，小狗是我第一個家人。」一番話戳中觀眾淚點。

北鼻坦言，上一段戀情已是3年前，過去交往的對象多半依賴她，讓她習慣「照顧別人」。也正因如此，她開始懷疑，如果選擇牛奶，是否會再次回到那樣的角色分工。

北鼻（右）敞開心扉約牛奶談話。（翻攝自Netflix）北鼻（右）敞開心扉約牛奶談話。（翻攝自Netflix）

相較之下，北鼻形容二世是「傻呼呼」的人，讓她第一次感覺自己能被需要、被信任。對此，二世的回應簡單卻直接：「我能給的只有愛。」

隨後二世也分享家庭背景——父親是公司社長，母親是家庭主婦，童年時因叛逆惹事，看見母親為自己奔波落淚的背影，讓他內心備受衝擊，最終透過拳擊重新找回方向與支持，這段真心話徹底觸動北鼻。

回到學校後，北鼻主動約牛奶單獨談清楚，她坦言，分不清自己對牛奶究竟是友情還是戀愛，也誠實拋出內心的矛盾：「我會不會因為顧慮人情而選擇你？還是其實只是很在意你的感受？」並直言自己偏好專情型對象。

沒想到，一番真心話卻讓牛奶開始動搖；牛奶先感謝北鼻為他著想，隨後卻冷靜表示：「我覺得我們不在同一個頻率。」甚至自問是否該考慮其他人選？態度180度大轉彎，令觀眾好奇後續走向。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中