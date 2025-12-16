樂團衝IKEA「空中花園」開演唱會 一樓拉電線到五樓超狂

步行者在台中IKEA頂樓空中花園舉辦《城市裡的後搖》沉浸式專場。（步行者 Pacers提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕來自台中的後搖樂團「步行者」上週末（12/7）完成戶外沈浸式演出企劃《城市裡的後搖》第二篇章。有別於上次的演出地點－台中國家歌劇院，這次選在「IKEA 宜家家居 台中店」的頂樓空中花園開唱，創樂團先例。

延續節目核心概念，這次演出一樣選在傍晚時段開始演出，步行者帶領大家一路歷經白日、黃昏以及夜晚，讓觀眾們能在一場演出中，感受到不同的景色與體驗。呼應演出地點，步行者特別將舞台以Showroom、展示間的概念呈現，四位團員各自帶了許多珍貴收藏前來佈置，包含成團至今十幾年來的演出證、影響往後創作的專輯與黑膠，以及房間裡的各式模型與公仔，打造出獨一無二的演出空間。

談及本次演出籌備期間遇到最困難的地方，團員們一口同聲的表示是「供電來源」，由於《城市裡的後搖》企劃主打戶外沈浸式演出，加上樂團演出所需要的龐大用電量，要在IKEA空中花園上建立足以負荷演出規模用電量，無疑是最大難關。

原先製作團隊想出以發電機的方式製造電力，但考慮到館內電梯無法承受如此大型的體積與重量，最後決定將發電機放置於場館一樓，並牽線至五樓演出地點，團隊共使用了超過三百米的供電線，光鋪設線路就花了將近六小時之久，硬體團隊也盡可能降低因電力耗損，造成燈光亮度或音量下降，以及容易跳電等各種風險。

儘管本次演出屬於《城市裡的後搖》企劃框架下，但無論是初期演出場地的洽談、演出歌曲的編排，到後續的現場的舞台設計與入場小禮，步行者在毫無捷徑、一切從零開始的情況下，一步步往目標邁進，讓所有喜愛後搖的朋友齊聚一堂，共同感受城市裡的聲響世界，對團員們來說是次彌足珍貴的籌備經歷。

在演出結束後，步行者在社群平台上公布即將與同為台中樂團的OBSESS合作，推出「歐步連線」限定組合，一起在台中文心森林公園的圓滿戶外劇場陪伴大家跨年。

