自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

樂團衝IKEA「空中花園」開演唱會 一樓拉電線到五樓超狂

步行者在台中IKEA頂樓空中花園舉辦《城市裡的後搖》沉浸式專場。（步行者 Pacers提供）步行者在台中IKEA頂樓空中花園舉辦《城市裡的後搖》沉浸式專場。（步行者 Pacers提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕來自台中的後搖樂團「步行者」上週末（12/7）完成戶外沈浸式演出企劃《城市裡的後搖》第二篇章。有別於上次的演出地點－台中國家歌劇院，這次選在「IKEA 宜家家居 台中店」的頂樓空中花園開唱，創樂團先例。

步行者在台中IKEA頂樓空中花園舉辦《城市裡的後搖》沉浸式專場。（步行者 Pacers提供）步行者在台中IKEA頂樓空中花園舉辦《城市裡的後搖》沉浸式專場。（步行者 Pacers提供）

延續節目核心概念，這次演出一樣選在傍晚時段開始演出，步行者帶領大家一路歷經白日、黃昏以及夜晚，讓觀眾們能在一場演出中，感受到不同的景色與體驗。呼應演出地點，步行者特別將舞台以Showroom、展示間的概念呈現，四位團員各自帶了許多珍貴收藏前來佈置，包含成團至今十幾年來的演出證、影響往後創作的專輯與黑膠，以及房間裡的各式模型與公仔，打造出獨一無二的演出空間。

步行者在台中IKEA頂樓空中花園舉辦《城市裡的後搖》沉浸式專場。（步行者 Pacers提供）步行者在台中IKEA頂樓空中花園舉辦《城市裡的後搖》沉浸式專場。（步行者 Pacers提供）

談及本次演出籌備期間遇到最困難的地方，團員們一口同聲的表示是「供電來源」，由於《城市裡的後搖》企劃主打戶外沈浸式演出，加上樂團演出所需要的龐大用電量，要在IKEA空中花園上建立足以負荷演出規模用電量，無疑是最大難關。

步行者在台中IKEA頂樓空中花園舉辦《城市裡的後搖》沉浸式專場。（步行者 Pacers提供）步行者在台中IKEA頂樓空中花園舉辦《城市裡的後搖》沉浸式專場。（步行者 Pacers提供）

原先製作團隊想出以發電機的方式製造電力，但考慮到館內電梯無法承受如此大型的體積與重量，最後決定將發電機放置於場館一樓，並牽線至五樓演出地點，團隊共使用了超過三百米的供電線，光鋪設線路就花了將近六小時之久，硬體團隊也盡可能降低因電力耗損，造成燈光亮度或音量下降，以及容易跳電等各種風險。

儘管本次演出屬於《城市裡的後搖》企劃框架下，但無論是初期演出場地的洽談、演出歌曲的編排，到後續的現場的舞台設計與入場小禮，步行者在毫無捷徑、一切從零開始的情況下，一步步往目標邁進，讓所有喜愛後搖的朋友齊聚一堂，共同感受城市裡的聲響世界，對團員們來說是次彌足珍貴的籌備經歷。

在演出結束後，步行者在社群平台上公布即將與同為台中樂團的OBSESS合作，推出「歐步連線」限定組合，一起在台中文心森林公園的圓滿戶外劇場陪伴大家跨年。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中