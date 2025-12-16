自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

AV女優田野憂化身春麗！ 「L級保齡球」撐爆旗袍 ～網暈：太不科學

田野憂的春麗造型，電晕一票老司機。（翻攝自X）田野憂的春麗造型，電晕一票老司機。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕才出道約一年，便迅速在銷售排行打敗河北彩伽等一票人氣女優，成為排行榜霸主的L罩杯AV女優田野憂，在X曬出cosplay《快打旋風》春麗的辣照，迅速引起宅男與遊戲迷暴動瘋傳！

加拿大華裔女星Callina Liang飾演最新電影版《快打旋風》的春麗。（翻攝自網路）加拿大華裔女星Callina Liang飾演最新電影版《快打旋風》的春麗。（翻攝自網路）

這是因為繼9月公布後由派拉蒙與傳奇影業達成協議，確定即將於明年10月上映的《快打旋風》新聞發布，本來引發遊戲迷們熱切期待，沒想到，幾天前公布的演員們的角色造型定裝照，唯獨春麗的選角讓粉絲感到有些失望，遊戲迷一致認證由WWE摔角明星Cody Rhodes飾演Guile凱爾），水行俠傑森摩莫亞飾演「怪獸」布蘭卡，饒舌天王五角飾演拳王讓一…角色還原度都很高，但由加拿大華裔女星Callina Liang飾演的春麗，卻遭質疑與人物原型的身材差距太大，不少遊戲迷在看到田野憂的Cosplay辣照後，忍不住大喊「這才是春麗啊！」

水行俠傑森摩莫亞飾演《快打旋風》中的「怪獸」布蘭卡。（翻攝自網路）水行俠傑森摩莫亞飾演《快打旋風》中的「怪獸」布蘭卡。（翻攝自網路）

AV女優田野憂（たのゆう），不僅擁有L罩杯的不科學身材，甜美臉蛋還激似女星有村架純，她曾向媒體坦言，她的7公斤保齡球級巨乳，讓愛穿比基尼的她，後頸常被勒出一道道的紅痕…。曾在AV片中單挑24位「胸奴人」男優的她，春麗辣照一出，再次牢牢圈住老司機的心！

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中