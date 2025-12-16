AV女優田野憂化身春麗！ 「L級保齡球」撐爆旗袍 ～網暈：太不科學

田野憂的春麗造型，電晕一票老司機。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕才出道約一年，便迅速在銷售排行打敗河北彩伽等一票人氣女優，成為排行榜霸主的L罩杯AV女優田野憂，在X曬出cosplay《快打旋風》春麗的辣照，迅速引起宅男與遊戲迷暴動瘋傳！

加拿大華裔女星Callina Liang飾演最新電影版《快打旋風》的春麗。（翻攝自網路）

這是因為繼9月公布後由派拉蒙與傳奇影業達成協議，確定即將於明年10月上映的《快打旋風》新聞發布，本來引發遊戲迷們熱切期待，沒想到，幾天前公布的演員們的角色造型定裝照，唯獨春麗的選角讓粉絲感到有些失望，遊戲迷一致認證由WWE摔角明星Cody Rhodes飾演Guile凱爾），水行俠傑森摩莫亞飾演「怪獸」布蘭卡，饒舌天王五角飾演拳王讓一…角色還原度都很高，但由加拿大華裔女星Callina Liang飾演的春麗，卻遭質疑與人物原型的身材差距太大，不少遊戲迷在看到田野憂的Cosplay辣照後，忍不住大喊「這才是春麗啊！」

水行俠傑森摩莫亞飾演《快打旋風》中的「怪獸」布蘭卡。（翻攝自網路）

AV女優田野憂（たのゆう），不僅擁有L罩杯的不科學身材，甜美臉蛋還激似女星有村架純，她曾向媒體坦言，她的7公斤保齡球級巨乳，讓愛穿比基尼的她，後頸常被勒出一道道的紅痕…。曾在AV片中單挑24位「胸奴人」男優的她，春麗辣照一出，再次牢牢圈住老司機的心！

