自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

宋柏瑋回想與李沐共處「小房間」 認把「情緒收住」超難

宋柏緯演唱電影《那張照片裡的我們》歌曲《瞬間的遠方》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）宋柏緯演唱電影《那張照片裡的我們》歌曲《瞬間的遠方》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕宋柏緯和韓星振永、李沐主演電影《那張照片裡的我們》，宋柏緯也以自己的角色出發，創作與詮釋電影中的告白主題曲《瞬間的遠方》。電影以1977年的「中壢事件」為背景，宋柏緯唱出電影中屬於他的心聲，把他對女主角「無法靠近、卻也無法放下」的深情，都放進歌曲中。

宋柏緯演唱電影《那張照片裡的我們》歌曲《瞬間的遠方》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）宋柏緯演唱電影《那張照片裡的我們》歌曲《瞬間的遠方》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

宋柏緯表示，《瞬間的遠方》這首歌承載的是角色和角色在電影之外也可能延續的內心風景，因此在錄音時，他刻意採用更乾淨的咬字與共鳴，讓聲音呈現出有別於以往較慵懶、呢喃的詮釋方式。雖然人在錄音室中，他在演唱前半段的歌曲時，想像自己回到與女主角共處的小房間，光線昏黃，彼此的情緒是非常內斂的；後半段，則像站在片中市集的夜色之中，讓情緒慢慢呈現。

宋柏緯演唱電影《那張照片裡的我們》歌曲《瞬間的遠方》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）宋柏緯演唱電影《那張照片裡的我們》歌曲《瞬間的遠方》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

對宋柏緯而言，這首歌最難的並不是唱高音或氣口，而是「把情緒收住」，「平常演唱可以自然宣洩的情感，但在這首歌裡，必須往內沈，把力道藏在氣音裡、藏在換氣與微弱的停頓中。」他笑說：「這是自己較少接觸的一種曲風，整體編曲偏向直覺與純粹，製作時也刻意保留現場感，不讓情緒被修飾得太乾淨。」

宋柏緯演唱電影《那張照片裡的我們》歌曲《瞬間的遠方》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）宋柏緯演唱電影《那張照片裡的我們》歌曲《瞬間的遠方》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中