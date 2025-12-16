宋柏瑋回想與李沐共處「小房間」 認把「情緒收住」超難

宋柏緯演唱電影《那張照片裡的我們》歌曲《瞬間的遠方》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕宋柏緯和韓星振永、李沐主演電影《那張照片裡的我們》，宋柏緯也以自己的角色出發，創作與詮釋電影中的告白主題曲《瞬間的遠方》。電影以1977年的「中壢事件」為背景，宋柏緯唱出電影中屬於他的心聲，把他對女主角「無法靠近、卻也無法放下」的深情，都放進歌曲中。

宋柏緯表示，《瞬間的遠方》這首歌承載的是角色和角色在電影之外也可能延續的內心風景，因此在錄音時，他刻意採用更乾淨的咬字與共鳴，讓聲音呈現出有別於以往較慵懶、呢喃的詮釋方式。雖然人在錄音室中，他在演唱前半段的歌曲時，想像自己回到與女主角共處的小房間，光線昏黃，彼此的情緒是非常內斂的；後半段，則像站在片中市集的夜色之中，讓情緒慢慢呈現。

對宋柏緯而言，這首歌最難的並不是唱高音或氣口，而是「把情緒收住」，「平常演唱可以自然宣洩的情感，但在這首歌裡，必須往內沈，把力道藏在氣音裡、藏在換氣與微弱的停頓中。」他笑說：「這是自己較少接觸的一種曲風，整體編曲偏向直覺與純粹，製作時也刻意保留現場感，不讓情緒被修飾得太乾淨。」

