10億身家女星不忍了 組「離婚姐姐聯盟」親揭「抓猴」訣竅

王宥忻領軍F40獻出舞台處女秀。（女神愛啪啪提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕擁有10億身家、號稱「財富女神」的王宥忻領軍關關、Cony、艾軒，四位女強人組成女團「F40」，近日擔任「白雪綜藝·劇團」30週年演唱會嘉賓，獻出舞台處女秀，平時在商場呼風喚雨的女總裁們挑戰唱跳竟練到「靈肉分離」，更自爆壓力大到做惡夢要「捐軀」，笑翻全場。

儘管F40成員在各自領域都是領袖，但面對「女團出道」這件事，她們坦言簡直是「極限生存挑戰」。關關自曝上一次認真跳舞已經是「幼稚園畢業典禮」。為了擺脫「同手同腳」的窘境，四人狂練超過100次舞步，誓言要洗刷「肢體障礙」的標籤。

除了舞技，歌藝也是一大罩門，關關自嘲：「以前去KTV我就是專業『分母』，只負責喝酒跟吃牛肉麵。」艾軒更語出驚人：「以前要我開口只有兩個條件：不是我喝醉，就是別人喝醉！這次雖然只唱一句，但真的是拿命在拚。」

關關還透露因為壓力太大，某天半夜突然驚醒，夢到自己簽了「大體捐贈同意書」，搖醒睡在旁邊的老公大喊：「我現在要出門捐軀了！」惹得老公一頭霧水。Cony也形容，訓練後全身痠痛到「靈肉分離」，大嘆：「現在全身都不是自己的。」

F40最具話題性的標籤，莫過於四位成員皆離過婚。這個「離婚姐姐聯盟」不避諱過往，面對網友戲稱她們最適合代言「徵信社」，她們霸氣回應：「我們抓猴不只靠科學，還有女人的第六感！」不過，談到心中最想代言的產品，姐姐們少女心噴發，點名「婚紗」、「旅行社」與「瘦身美容」。她們笑說雖然離過婚，但「每年都要拍婚紗」記錄最美的自己，希望傳遞「女人無論何時都值得漂亮活著」的正能量。

她們私下搞笑，但在生活中可是不折不扣的「印鈔機」，王宥忻帶領大家共同經營的「女神愛啪啪（iPAPA）」成立僅半年，營業額就突破兩億台幣，狂發一億四千萬獎金，版圖更橫跨北美與東南亞。為了犒賞團隊，王宥忻宣布將斥資400萬台幣，帶領109位夥伴與粉絲飛往越南歡度耶誕節。

