HKT48刺殺事件又有反轉 兇手竟是粉絲

本月14日，日本偶像女團HKT48位於福岡的劇場、娛樂景點BOSS E・ZO FUKUOKA發生刺傷事件。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕本月14日，日本偶像女團HKT48位於福岡的劇場、娛樂景點BOSS E・ZO FUKUOKA發生刺傷事件，1名男性工作人員受害！原訂HKT48第19張單曲《半袖天使》劇場盤發售紀念線上握手會宣布全面中止。警方逮捕一名30歲嫌犯山口直也，他供稱自己下手時「就是想著要殺了對方」，但警方查出他是劇場的常客，案發現場也是HKT48拍攝社群照片的取景地，因此警方起疑心，認為他有可能原本是想以成員為目標。

日本警方發現嫌疑犯是HKT48的粉絲，經常出入劇場。（翻攝自X）

山口直也持刀傷害了一位劇場工作人員胸部，之後又刺傷一名女子背部，所幸兩人都沒有生命危險。原本山口直也強調自己只是想殺人，不過，抽絲剝繭後，發現山口直也出現在工作人員專用的電梯附近，由於行跡詭異遭到劇場人員懷疑，山口直也竟拿出胡椒噴霧攻擊後又用家用菜刀刺向劇場員工。

根據警方調查，山口直也一個月會造訪劇場5次，是常客，就連被攻擊的工作人員也認得他。同時疑似有人目擊到山口直也在作案前一日就開始埋伏，故警方不排出他是以HKT48成員作為犯案目標的可能性。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

