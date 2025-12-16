自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

HKT48刺殺事件又有反轉 兇手竟是粉絲

本月14日，日本偶像女團HKT48位於福岡的劇場、娛樂景點BOSS E・ZO FUKUOKA發生刺傷事件。（翻攝自X）本月14日，日本偶像女團HKT48位於福岡的劇場、娛樂景點BOSS E・ZO FUKUOKA發生刺傷事件。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕本月14日，日本偶像女團HKT48位於福岡的劇場、娛樂景點BOSS E・ZO FUKUOKA發生刺傷事件，1名男性工作人員受害！原訂HKT48第19張單曲《半袖天使》劇場盤發售紀念線上握手會宣布全面中止。警方逮捕一名30歲嫌犯山口直也，他供稱自己下手時「就是想著要殺了對方」，但警方查出他是劇場的常客，案發現場也是HKT48拍攝社群照片的取景地，因此警方起疑心，認為他有可能原本是想以成員為目標。

日本警方發現嫌疑犯是HKT48的粉絲，經常出入劇場。（翻攝自X）日本警方發現嫌疑犯是HKT48的粉絲，經常出入劇場。（翻攝自X）

山口直也持刀傷害了一位劇場工作人員胸部，之後又刺傷一名女子背部，所幸兩人都沒有生命危險。原本山口直也強調自己只是想殺人，不過，抽絲剝繭後，發現山口直也出現在工作人員專用的電梯附近，由於行跡詭異遭到劇場人員懷疑，山口直也竟拿出胡椒噴霧攻擊後又用家用菜刀刺向劇場員工。

根據警方調查，山口直也一個月會造訪劇場5次，是常客，就連被攻擊的工作人員也認得他。同時疑似有人目擊到山口直也在作案前一日就開始埋伏，故警方不排出他是以HKT48成員作為犯案目標的可能性。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中