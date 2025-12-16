（有雷）一句話冷掉！《不良一族尋愛記》乙葉「逼婚式告白」掀修羅場

二世（左）和乙葉共度三溫暖，兩人把話說開。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本話題戀愛實境秀《不良一族尋愛記》今（16）釋出最新集數，感情線全面打亂，「整形美女」乙葉（小乙）和櫻井二世這條原本曖昧升溫的支線，因一句話瞬間急凍，成為本集最大修羅場。

以下有雷：

乙葉在節目中首度攤牌，坦言自己並非來談戀愛，而是想結婚、想生小孩，更直白對二世說出：「我其實覺得很孤單。」她透露，在眾人注視下無法自由追求對方，甚至無法私下好好說話，讓她焦慮感倍增，只想把注意力放在二世一人身上。

請繼續往下閱讀...

乙葉對於二世沒找自己去豪華露營感到吃味。（翻攝自Netflix）

然而，這份「專一」卻成了壓力；乙葉不諱言表示：「我很討厭你（二世）追求其他女生。」短短一句話，讓二世臉色瞬間凝重。

面對乙葉的直球攻勢，二世私下接受節目時坦承：「不要對其他人出手這件事，讓我覺得有點可怕，也很沉重。」比起被套上結婚前提，他反而對亞莫與北鼻更有好感，情感天秤悄悄傾斜。

即便兩人安排一場看似曖昧破表的三溫暖共浴，氣氛卻遠不如想像中升溫；因此肢體距離雖然拉近，心的距離卻更清楚，乙葉想的其實是未來，但二世想的是自由。

與此同時，戰火延燒到另一頭；二世當著眾人面前對北鼻直球告白：「妳是我的菜。」讓原本也對二世有好感，卻以為「沒機會聊天」的北鼻瞬間陷入混亂。

更複雜的是，牛奶強勢介入戰局，公開表示要為愛加油，正式與二世成為情敵；第五集中後段還變成「信件修羅場」。「天天」寫信給「手花梨」，就連小塚也收到所有女生的「圈圈信」，而二世收信收到自信爆棚，忍不住笑喊：「我的時代來了！」反觀小制慘遭零封，畫面對比讓觀眾一秒笑噴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法