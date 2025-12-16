才沒被NHK刷掉！任天堂扛霸子星野源「紅白歌合戰」回娘家

今年8月才來台灣開唱的星野源，今年「11連霸」登上NHK紅白歌合戰。（翻攝自NHK）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本全能創作型才子星野源今（ 16日）確定將以「特別企劃」方式，出席紅白歌合戰特別活動，並在京都任天堂博物館演唱歌曲《創造》。

之前公布紅白歌合戰名單時，IG上187萬名粉絲見到「紅白10連霸」的星野源，竟不在歌手名單上時，抗議聲浪差點灌爆NHK官網，IG留言區直接變哀悼大會，結果他隔天立刻PO文安慰粉絲：「沒事啦，巡演見！」而今NHK正式對外宣布，星野源將在第76屆紅白歌合戰中亮相，但採預錄形式，演出地點則是在京都宇治的任天堂博物館，跨年夜當日，任天堂博物館也不會進行現場連線直播。

今年迎來個人出道15週年的星野源，除了在睽違 6年半推出原創專輯《Gen》外，也在同步展開23場巡迴演唱會，門票全數完售，這是他第11次登上NHK 紅白歌合戰舞台，身為任天堂的他，將演唱他今年發行的專輯《Gen》中的歌曲，這首歌他為《超級瑪利歐兄弟》35週年所創作的紀念主題曲，歌詞中MV充滿了對瑪利歐系列、任天堂歷史的致敬。

而對任天堂博物館來說，這也是首次有藝術家在該場地演出，在這個以《超級瑪利歐兄弟》歷史為主題的舞台上，星野源將帶來一場充滿「玩樂精神」與「創作樂趣」的特別演出。

