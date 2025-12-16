中國限韓令討論再起 2026是否能辦K-POP演唱會？

限韓令讓包括GD在內等大咖歌星都無法在中國舉辦演唱會。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國2016因韓國允許美國部屬中端高空防衛系統發布「限韓令」，至目前已經9年了，現在韓國4大娛樂經紀公司紛紛接獲詢問，內容竟多是明年1月是不是能在中國辦K-POP演唱會？然而，這個問題並不是韓國4大娛樂經紀公司說了算，最主要還得看中國的態度。

全球巡演賺得盆滿缽滿的BLACKPINK，也無法登上中國舞台。（路透）

HYBE、SM娛樂、JYP娛樂、YG娛樂等韓國4大娛樂經紀公司皆被問到是否會到中國開演唱會？然而真正阻止K-POP進入中國的正是中國本身，例如近日GD再韓國首爾舉辦巡演最終場，還鬧出不少中國籍黃牛或者中國籍歌迷買到黃牛票的消息，許多粉絲都怨聲載道，懊惱為何自己的本命無法到中國開演唱會？

Super Junior明年1月攻進台灣高雄巨蛋。（iME TW提供）

JYP娛樂表示並無接到類似的邀約，指是收到有關1月日程方面的詢問，HYBE、SM娛樂、YG娛樂則收到了類似徵詢。雖然許多人希望限韓令能夠及早解除，不過，中國是否有意鬆綁仍受到各方關注。

除了限韓令之外，受到日本首相高市早苗的「台灣有事說」影響，現在連日本藝人在中國的表演也都紛紛受到「不可抗力因素」喊卡，讓許多日韓娛樂愛好者感到困擾。

