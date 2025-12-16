楊冪大學「鐵瀏海」照流出 素顏難掩霸氣

中國女星楊冪充滿氣場，像個女王。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕39歲中國女星楊冪出道多年一直有「流量女王」之稱，她給人的感覺也一直是氣場全開的女王模樣。憑著《仙劍奇俠傳3》、《小時代》、《三生三世十里桃花》等作品穩坐一線女星的楊冪，近日卻有幾張大學時期的照片被挖出，瞬間成為熱門話題。

楊冪（右）大學時期嫩照流出。（翻攝自微博）

畫面中的楊冪是就讀北京電影學院表演系時拍的，從服裝和場景上來看，當時應該在上舞蹈課，掐指一算，當時楊冪也還未滿20歲。帶著些許青澀的素顏搭配厚重「鐵瀏海」的楊冪，身穿紫色運動服，和同學們在鏡子前合照，楊冪看起來雖然略顯青澀，深邃的五官、水靈大眼和甜美的笑容，看得出來在同學間也絕對是個超級顯眼的大美人。

請繼續往下閱讀...

楊冪身高167公分，體重維持在45～48公斤間。（翻攝自微博）

楊冪身高167公分，體重始終保持在45～48公斤間，即使懷孕也僅僅增加到50公斤，且產後體態恢復迅速，過去楊冪曾透露自己保持身材的祕訣就是飲食清單、少量多餐，且她說過「變老是控制不了的，變胖是對自己不負責」，充分顯現她身為公眾人物的自律性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法