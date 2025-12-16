自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

楊冪大學「鐵瀏海」照流出 素顏難掩霸氣

中國女星楊冪充滿氣場，像個女王。（翻攝自微博）中國女星楊冪充滿氣場，像個女王。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕39歲中國女星楊冪出道多年一直有「流量女王」之稱，她給人的感覺也一直是氣場全開的女王模樣。憑著《仙劍奇俠傳3》、《小時代》、《三生三世十里桃花》等作品穩坐一線女星的楊冪，近日卻有幾張大學時期的照片被挖出，瞬間成為熱門話題。

楊冪（右）大學時期嫩照流出。（翻攝自微博）楊冪（右）大學時期嫩照流出。（翻攝自微博）

畫面中的楊冪是就讀北京電影學院表演系時拍的，從服裝和場景上來看，當時應該在上舞蹈課，掐指一算，當時楊冪也還未滿20歲。帶著些許青澀的素顏搭配厚重「鐵瀏海」的楊冪，身穿紫色運動服，和同學們在鏡子前合照，楊冪看起來雖然略顯青澀，深邃的五官、水靈大眼和甜美的笑容，看得出來在同學間也絕對是個超級顯眼的大美人。

楊冪身高167公分，體重維持在45～48公斤間。（翻攝自微博）楊冪身高167公分，體重維持在45～48公斤間。（翻攝自微博）

楊冪身高167公分，體重始終保持在45～48公斤間，即使懷孕也僅僅增加到50公斤，且產後體態恢復迅速，過去楊冪曾透露自己保持身材的祕訣就是飲食清單、少量多餐，且她說過「變老是控制不了的，變胖是對自己不負責」，充分顯現她身為公眾人物的自律性。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中