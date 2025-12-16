學生時代高價售畫 性感寫真女星喜曝新身分...樂當「雙棲女神」

許嘉容即將當畫家，展現藝術天份。（許嘉容提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕性感寫真女星許嘉容曾擔任《寶島風情》、《超級旅行家》主持人，並參與戲劇《秋天的童話》。近年她跨界轉型，在演出之餘持續作畫。學生時期，她在繪畫比賽中屢獲佳績，近期作品受畫廊邀展，未來將以畫家身分公開展出畫作。

許嘉容國中就讀新北市福和國中美術班，高中考上設計名校復興美工。她表示，從青春歲月起便長時間浸潤在水墨、水彩、油畫與雕塑的世界，特別擅長國畫與水彩創作。高二時，她更在全台漫畫比賽中獲得第二名，展現紮實造型能力與細膩筆觸。國中期間，她以6000元高價售出一幅《飛天菩薩》水墨畫，當時相當於上班族近半個月薪水。對仍是國二學生的她而言，這不只是收入，更是一記「可以走這條路」的肯定。

許嘉容難得公開畫作，作品令人驚艷。（許嘉容提供）

畢業後，許嘉容投入廣告設計公司，專攻平面與展場設計。她曾為國內知名週刊改設計平面標題，呈現震撼的3D立體視覺，讓文字彷彿跳出版面。然而，廣告業的高強度趕稿節奏讓家人擔心她健康，勸她回到更自由的創作步調。最終，她忍痛告別這個可以盡情發揮創意的舞台，轉戰演藝圈。

離開職場、進入螢光幕後後，許嘉容仍持續在畫布與空間之間探索各種可能性。近年，她積極投入馬賽克創作與展間設計，透過細膩拼貼語言與強烈色彩節奏，形成獨特視覺標記，作品近期受到建商青睞，邀請她規劃展間美術設計。她也受到信華公益畫廊邀展，計畫展出公益藝術作品。未來，她將一手持麥克風主持活動與節目，一手持畫筆描繪人生百態與美麗畫作。

