娛樂 最新消息

10歲世界霹靂舞冠軍為羅志祥暖場帥翻 私下最愛林明禎

Bboy NANA在小巨蛋舞台秀招牌大風車動作。（開心果娛樂提供）Bboy NANA在小巨蛋舞台秀招牌大風車動作。（開心果娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「小豬」羅志祥剛完成小巨蛋兩場演唱會，熱鬧十足，其中首場擔任暖場的Bboy NANA，年僅10歲已是世界霹靂舞冠軍，他和女團babyMINT成員粼粼一起演出，粼粼也大讚NAＮA舞蹈表現真是帥慘了！

Bboy NANA（左）與粼粼為羅志祥演唱會暖場，也開心合照。（開心果娛樂提供）Bboy NANA（左）與粼粼為羅志祥演唱會暖場，也開心合照。（開心果娛樂提供）

Bboy NANA已經有2首舞曲作品，分別與千田愛莎和林明禎合唱，被問到合作的藝人中，最喜歡哪一位NANA秒回：「當然是有送我卡包的明禎姐姐。」

Bboy NANA（左）舞技精湛，粼粼（右二）直誇帥翻了。（開心果娛樂提供）Bboy NANA（左）舞技精湛，粼粼（右二）直誇帥翻了。（開心果娛樂提供）

這次NANA獲得偶像羅志祥提攜，擔任演唱會暖場嘉賓，被問到會不會跳偶像的招牌舞蹈NANA說都是聽小豬哥哥的歌，沒有學舞蹈，最喜歡的是《精舞門》，他更大膽反問：「請幫我問小豬哥哥會不會頭轉？」公然向舞王小豬下戰帖。另外粼粼也勉勵NANA：「一定要相信自己，不斷的努力。」NANA也很有自信，他說：「我就是要用霹靂舞讓小豬哥哥的粉絲都關注我。」

