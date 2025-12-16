自由電子報
娛樂 最新消息

季芹北海道遇大暴雪 母子三人上演漂流記

王仁甫（左）、季芹一家人到日本旅遊。（翻攝自臉書）王仁甫（左）、季芹一家人到日本旅遊。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星季芹與王仁甫結婚20年，家庭幸福美滿，兩人育有1子1女。昨（15）日季芹在社群網站發文分享這次日本遊的小插曲，原來一家人先到了北海道，暢快的滑雪之後，準備移師東京，沒想到卻被突如其來的大暴雪打亂行程，季芹曬出自己和兒子、女兒在新幹線上的照片，更把這段經歷比喻成「母子三人漂流記」。

季芹在文中說到，原本計畫是她和兒女要搭乘飛機到東京，沒想到北海道大暴雪，班機取消，而下一班飛機則預計在第二天晚上九時起飛，表定時間如此，事實上，也有可能因氣候因素無法正常起飛。季芹當機立斷取消機票改搭乘新幹線，從札幌機場搭車到函館，再從函館搭新幹線前往東京，舟車勞頓不說，還白白消耗兩日行程。

王仁甫（左）、季芹一家人在北海道遇到大暴雪。（翻攝自臉書）王仁甫（左）、季芹一家人在北海道遇到大暴雪。（翻攝自臉書）

季芹說機票退費為45000日圓（約新台幣9100元），買新幹線車票的費用為105000日圓（約新台幣21300元），荷包大出血。但樂觀的季芹轉念一想「來都來了」乾脆衝一波函館。這段行程老公王仁甫並未參加，因為他要搭乘飛機先離開，所以留下一對兒女陪伴季芹。季芹笑說，王仁甫的飛機雖然正常起飛，不過情況也沒好到哪裡去，延誤到半夜兩點才抵達。

雖然遇到小插曲，不過滑雪行程還是讓一家人很開心，季芹今年也學到了新招數，笑意盈盈，讓台北101董事長賈永婕留言說：「那個我很不開心，我沒有去」逗得季芹笑呵呵。

