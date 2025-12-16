自由電子報
娛樂 最新消息

劉宇寧竟是「珠寶大亨」錢多到花不完 「妹妹過世」哭吼3天嗓子沙啞

劉宇寧在《珠簾玉幕》中飾演家財萬貫的郎主，用金錢謀略完成他的復仇大計。（緯來戲劇台提供）劉宇寧在《珠簾玉幕》中飾演家財萬貫的郎主，用金錢謀略完成他的復仇大計。（緯來戲劇台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉宇寧、趙露思主演古裝愛情劇《珠簾玉幕》。劇中，劉宇寧飾演智商在線、揮金如土的珠寶商人燕子京，他笑說，這是自己第一次演出如此高智商、錢多多的角色，「錢多到花不完，但全都拿來完成復仇計畫」。

劉宇寧笑稱在《珠簾玉幕》他智商在線，武功又好又超有錢。（緯來戲劇台提供）劉宇寧笑稱在《珠簾玉幕》他智商在線，武功又好又超有錢。（緯來戲劇台提供）

劉宇寧飾演的「燕子京」幼時遭奸人所害，父母雙亡，被迫過上與狗搶食的悲苦生活。終於，幾經磨難後，他成為叱吒商場的珠寶商人，運用金錢與謀略一步步向仇人討回公道。途中遇上由趙露思飾演、同樣出身卑微的珠奴「端午」，兩人惺惺相惜，在經商與復仇之路上並肩前行，情感也悄然滋長。

劉宇寧稱讚趙露思是短影音高手，拍《珠簾玉幕》把他拍得特好看。（緯來戲劇台提供）劉宇寧稱讚趙露思是短影音高手，拍《珠簾玉幕》把他拍得特好看。（緯來戲劇台提供）

談到角色，劉宇寧直言：「演得太過癮了！」不僅是有錢的商人，武功還相當了得，「如果燕子京來到現代，一定是那種會帶你賺大錢、賞罰分明、讓人想加入他團隊的老闆」。拍攝期間也不乏高難度戲碼，他提到在拍攝戲中得知妹妹過世的橋段，情緒完全爆發，攝影軌道繞著他拍了三天，撕心裂肺的吼叫讓嗓子一度沙啞，甚至擔心還能唱歌嗎？

劉宇寧與唐曉天在《珠簾玉幕》中是情敵，事後覺得兩人太強了，怎麼能背出那麼長的台詞。（緯來戲劇台提供）劉宇寧與唐曉天在《珠簾玉幕》中是情敵，事後覺得兩人太強了，怎麼能背出那麼長的台詞。（緯來戲劇台提供）

劇中，劉宇寧與唐曉天同時對趙露思動情，形成情敵關係。劉宇寧笑說，事後配音才發現兩人對戲台詞多到寫滿兩張紙，「真不知道當時是怎麼背下來的」。不過戲外劇組氣氛十分融洽，趙露思更是大家公認的拍片靈魂人物，在劇組堪稱「短影音企劃王」，不僅會主動發想拍攝內容，還會集合大家依照她的節奏拍攝，甚至親自後製特效，劉宇寧說：「她拍完給我看時，我還會懷疑，我有那麼好看嗎？真的很佩服她。」《珠簾玉幕》12月22日晚間11點，於緯來戲劇台43頻道播出。

劉宇寧、趙露思主演《珠簾玉幕》。（緯來戲劇台提供）劉宇寧、趙露思主演《珠簾玉幕》。（緯來戲劇台提供）

