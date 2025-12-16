自由電子報
娛樂 最新消息

捲謝侑芯命案稱全面「失業」 黃明志再出奇招讓大家「馬上發財」

黃明志雖捲入是非，仍不忘找尋商機。（翻攝自臉書）黃明志雖捲入是非，仍不忘找尋商機。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞創作歌手黃明志，10月下旬因捲入台灣網紅謝侑芯在吉隆坡五星飯店的命案，目前處於口頭保釋階段，將待大馬警方進一步調查，前陣子他自稱全面「失業」，沒想到今天再出奇招，喊話要讓大家「馬上發財」！

黃明志開放預購馬年新衣。（翻攝自臉書）黃明志開放預購馬年新衣。（翻攝自臉書）

黃明志在社群分享黑色、紅色兩款T恤，並寫到：「Type C t-shirt for 馬年新年！開始預購！穿了馬上發財！」衣服從今天開始預購，明年1月1日推出，沒想到網友幽默酸他：「你先穿穿看，確定沒事我們才購買。」也有網友暗虧他：「穿了會不會沒命呢？」而衣服照片背景也喜氣洋洋，用過年周邊打造氣氛。

黃明志推出新款服飾，要讓大家「馬上發財」。（翻攝自臉書）黃明志推出新款服飾，要讓大家「馬上發財」。（翻攝自臉書）

連續多年來，黃明志每年過年前都會推出應景的生肖歌曲，像是今年蛇年，他就和王彩樺合唱「限制級」過年歌曲《蛇出來》，看好馬年商機，黃明志又要推出新款馬年服飾，只不過在他「出事」之後，粉絲會不會繼續支持他還有待觀察，目前他的口頭保釋將持續到明年1月11日，日前警方也透露，仍有可能再繼續延長保釋期限。

