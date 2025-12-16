自由電子報
娛樂 最新消息

MAMA最愛男團要來了 BOYNEXTDOOR確定登上高雄櫻花季

BOYNEXTDOOR確定降臨高雄櫻花季演出。（寬寬整合提供）BOYNEXTDOOR確定降臨高雄櫻花季演出。（寬寬整合提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕高雄春天還沒到，K-POP粉絲先被炸醒！第3屆「高雄櫻花音樂節」演唱會正式宣布啟動，確定2026年3月13至15日在高雄夢時代熱鬧登場；今（16）公布首波國際卡司，由2025 MAMA「最喜愛男子組合」得主BOYNEXTDOOR確定登場。

這是BOYNEXTDOOR第三度來台演出，然而規格直接升級。主辦單位同步宣布，他們將在櫻花音樂節帶來長達60分鐘的專屬舞台，帶來誠意滿滿的完整演出。

BOYNEXTDOOR由SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN、WOONHAK共6位成員組成，以自然不做作的魅力、貼近日常的創作風格，在短時間內快速累積全球人氣。

高雄櫻花季公布首波演出卡司為韓國人氣男團BOYNEXTDOOR。（寬寬整合提供）高雄櫻花季公布首波演出卡司為韓國人氣男團BOYNEXTDOOR。（寬寬整合提供）

今年他們不只在芝加哥Lollapalooza帶來亮眼表現，最新作品《The Action》更讓他們連續3張專輯突破百萬銷量，氣勢正值巔峰。

BOYNEXTDOOR與台灣的緣分並不淺，去年4月首度來到高雄，參加《GOLDEN WAVE in TAIWAN》就成功圈粉；今年4月則在台北舉辦首次巡演，門票與話題雙雙爆棚，這次再度南下高雄，成員們也表示相當期待。

