（影）超扯！ 吊車大王才買千萬邁巴赫又想買勞斯萊斯

〔記者馮亦寧／台北報導〕有錢人的快樂就是這麼樸實無華，「竹北吊車大王」胡漢龑日前才帶著老婆們賞車，看上眼之後直接訂下要價千萬元的邁巴赫休旅車。沒想到才過了幾天，胡漢龑又找到真愛，他這次鎖定勞斯萊斯當作自己的65歲生日禮物。

「吊車大王」胡漢龑日前購入千萬名車。（翻攝自臉書）

日前胡漢龑才分享了自己賞車時愛上消光白邁巴赫雙門敞篷跑車，甚至一屁股坐上駕駛座，體驗一下實際感覺。雖然最後他買下了休旅車，不過，還是不斷讚賞白色跑車超級美。才購入千萬豪車的胡漢龑也坦言自己已經65歲了，過幾年也沒辦法開車，所以現在看到喜歡的車就會嘗試一下，希望能多帶家人到外頭走走。

胡漢龑透露自己65歲的生日禮物打算再買台名車。（翻攝自臉書）

有些網友非常羨慕胡漢龑有購買千萬豪車的「鈔能力」，對此，胡漢龑澄清，表示自己付錢買車的時候也很心疼，不過自己努力了50幾年，覺得買輛好車犒賞一下自己也是天經地義。不僅如此，胡漢龑也打算替自己準備一份特別的65歲生日禮物，他透露：有可能是一輛勞斯萊斯，並強調自己不是炫富，所有一切都是他自己努力打拚來的，更說自己不是富二代，而是「苦二代」。

