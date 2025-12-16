認出你的貴人！「動畫心測」職場逆轉勝關鍵一瞬間

你散發出的「職場氣場」和「行動風格」，會吸引不同類型的貴人向你靠近。（艾菲爾提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕大家都知道「貴人」總能在關鍵時刻幫我們一把，助我們順利度過難關，但就怕其實貴人就在身邊，我們卻認不出來，以至於和他們擦身而過，錯失成功翻身的機會！

鑑於歲末年初交接之際，很多人急於「破舊立新」卻又擔心衝錯方向，塔羅牌老師艾菲爾今（16日）天根據近期星象提出「動畫心測」，幫助大家輕鬆找到自己的「隱藏職場魅力」與「潛在貴人類型」！

艾菲爾解釋，本週火星進入摩羯座，象徵行動力、企圖心與長期目標正式啟動，「這段時間，努力是否被看見，往往不只取決於能力本身，而是你散發出的『職場氣場』和『行動風格』」。有些人一出現就讓人安心，有些人則能在關鍵時刻讓局面翻盤，艾菲爾認為，很多人從未發現自己散發出來的職場魅力，可能吸引著重要人物靠近，透過這個動畫心測，可以找出你在工作中最具吸引力的特質，以及最容易被你吸引、願意拉你一把的貴人類型。

Q：如果你必須為一個新企劃選一個開場動畫，你會選擇哪一種畫面？

A、一個老舊時鐘的發條被重新上緊，秒針開始規律運轉。

B、一隻孤鷹在風暴過後，首次展翅沖向陽光。

C、一組複雜的齒輪結構，最終準確地拼合在一起。

D、一道光芒從深海緩緩升起，照亮一切。

A、被重新上緊的老舊時鐘

➤你的職場魅力：穩定可靠、讓人放心交付

選擇這個畫面的人，在職場中往往是「關鍵時刻不掉鏈子」的存在。你不一定最張揚，但你準時、守承諾、願意把事情做到最後一刻。即使環境混亂，你依然能讓節奏回到正軌。這種魅力在日常中很低調，卻會被真正做事的人看在眼裡。你的存在，讓團隊感覺時間是被掌控的，而不是被追趕的。

➤你吸引的貴人：多半是資深主管、老闆型人物，或是掌握資源卻需要可靠執行者的人。他們欣賞你默默撐住全域的能力，也願意在關鍵時刻替你說話、給你長期機會。對他們而言，你是值得投資的「長線人才」。

B、風暴後展翅的孤鷹

➤你的職場魅力：逆境重生、帶著故事感的實力

你身上有一種「走過低潮卻沒有被擊倒」的氣場。也許你曾經換過跑道、被低估、或經歷過失敗，但這些經驗反而讓你更清楚自己要什麼。你不怕從零開始，甚至在混亂中更能激發潛能。這種在逆境中仍願意往上飛的姿態，極具感染力。

➤你吸引的貴人：常是同樣走過風浪的人，例如創業者、轉型期的主管，或曾經跌倒又站起來的前輩。他們會在你身上看見自己的影子，願意拉你一把、給你舞臺，因為他們知道，你懂得珍惜機會，也撐得住高壓。

C、最終拼合的精密齒輪

➤你的職場魅力：系統思考、讓混亂變得有解

選擇這個畫面的人，擅長看懂事情背後的結構。你能把複雜流程拆解、重組，找到問題真正卡住的地方。你不是只會埋頭做事，而是能理解「為什麼這樣做」。當別人只看到問題，你已經在腦中畫好解法藍圖。

➤你吸引的貴人：往往是策略型人物、專案負責人或跨部門協調者。他們需要像你這樣能補齊拼圖的人。你在他們眼中，是能讓整個系統順利運轉的關鍵齒輪。只要被看見一次實力，就容易被點名參與更核心的任務。

D、深海升起的光芒

➤你的職場魅力：洞察人心、在黑暗中看見方向

你擁有敏銳的直覺與情緒感知力，能察覺他人沒說出口的需求與氛圍變化。當團隊迷失方向、士氣低落時，你往往能用一句話、一個觀點，讓大家重新聚焦。你的魅力不在表面效率，而在於你能照亮「看不見的部分」。

➤你吸引的貴人：多半是需要情緒支撐與判斷力的決策者，例如高階主管、創意領導者，或正在轉型期的團隊核心。他們會信任你的直覺，願意聽你的看法，因為你能在混沌中指出一條可行的路。

艾菲爾解釋，本週火星進入摩羯座，象徵行動力、企圖心與長期目標正式啟動，更應充分把握貴人運。

【占星達人 艾菲爾老師】

．專長：星座占星、塔羅牌、東方姓名學、解夢、水晶占卜、貝殼占卜、生命靈數

．經歷：命運好好玩節目專任老師；台灣、香港MSN座塔羅頻道專欄作家；台灣、大陸新浪網星座頻道 專欄作家；元大投信星座理財專欄作家；非凡商業週刊專欄作家

．著作：《塔羅占卜101》、《跟艾菲爾學塔羅》、《2012末日。預言》

