自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

認出你的貴人！「動畫心測」職場逆轉勝關鍵一瞬間

你散發出的「職場氣場」和「行動風格」，會吸引不同類型的貴人向你靠近。（艾菲爾提供）你散發出的「職場氣場」和「行動風格」，會吸引不同類型的貴人向你靠近。（艾菲爾提供） 

〔娛樂頻道／綜合報導〕大家都知道「貴人」總能在關鍵時刻幫我們一把，助我們順利度過難關，但就怕其實貴人就在身邊，我們卻認不出來，以至於和他們擦身而過，錯失成功翻身的機會！

鑑於歲末年初交接之際，很多人急於「破舊立新」卻又擔心衝錯方向，塔羅牌老師艾菲爾今（16日）天根據近期星象提出「動畫心測」，幫助大家輕鬆找到自己的「隱藏職場魅力」與「潛在貴人類型」！

艾菲爾解釋，本週火星進入摩羯座，象徵行動力、企圖心與長期目標正式啟動，「這段時間，努力是否被看見，往往不只取決於能力本身，而是你散發出的『職場氣場』和『行動風格』」。有些人一出現就讓人安心，有些人則能在關鍵時刻讓局面翻盤，艾菲爾認為，很多人從未發現自己散發出來的職場魅力，可能吸引著重要人物靠近，透過這個動畫心測，可以找出你在工作中最具吸引力的特質，以及最容易被你吸引、願意拉你一把的貴人類型。 

 

Q：如果你必須為一個新企劃選一個開場動畫，你會選擇哪一種畫面？

A、一個老舊時鐘的發條被重新上緊，秒針開始規律運轉。

B、一隻孤鷹在風暴過後，首次展翅沖向陽光。

C、一組複雜的齒輪結構，最終準確地拼合在一起。

D、一道光芒從深海緩緩升起，照亮一切。

 

 

A、被重新上緊的老舊時鐘

➤你的職場魅力：穩定可靠、讓人放心交付

選擇這個畫面的人，在職場中往往是「關鍵時刻不掉鏈子」的存在。你不一定最張揚，但你準時、守承諾、願意把事情做到最後一刻。即使環境混亂，你依然能讓節奏回到正軌。這種魅力在日常中很低調，卻會被真正做事的人看在眼裡。你的存在，讓團隊感覺時間是被掌控的，而不是被追趕的。

➤你吸引的貴人：多半是資深主管、老闆型人物，或是掌握資源卻需要可靠執行者的人。他們欣賞你默默撐住全域的能力，也願意在關鍵時刻替你說話、給你長期機會。對他們而言，你是值得投資的「長線人才」。

 

B、風暴後展翅的孤鷹

➤你的職場魅力：逆境重生、帶著故事感的實力

你身上有一種「走過低潮卻沒有被擊倒」的氣場。也許你曾經換過跑道、被低估、或經歷過失敗，但這些經驗反而讓你更清楚自己要什麼。你不怕從零開始，甚至在混亂中更能激發潛能。這種在逆境中仍願意往上飛的姿態，極具感染力。

你吸引的貴人：常是同樣走過風浪的人，例如創業者、轉型期的主管，或曾經跌倒又站起來的前輩。他們會在你身上看見自己的影子，願意拉你一把、給你舞臺，因為他們知道，你懂得珍惜機會，也撐得住高壓。

 

C、最終拼合的精密齒輪

➤你的職場魅力：系統思考、讓混亂變得有解

選擇這個畫面的人，擅長看懂事情背後的結構。你能把複雜流程拆解、重組，找到問題真正卡住的地方。你不是只會埋頭做事，而是能理解「為什麼這樣做」。當別人只看到問題，你已經在腦中畫好解法藍圖。

➤你吸引的貴人：往往是策略型人物、專案負責人或跨部門協調者。他們需要像你這樣能補齊拼圖的人。你在他們眼中，是能讓整個系統順利運轉的關鍵齒輪。只要被看見一次實力，就容易被點名參與更核心的任務。

 

D、深海升起的光芒

➤你的職場魅力：洞察人心、在黑暗中看見方向

你擁有敏銳的直覺與情緒感知力，能察覺他人沒說出口的需求與氛圍變化。當團隊迷失方向、士氣低落時，你往往能用一句話、一個觀點，讓大家重新聚焦。你的魅力不在表面效率，而在於你能照亮「看不見的部分」。

➤你吸引的貴人：多半是需要情緒支撐與判斷力的決策者，例如高階主管、創意領導者，或正在轉型期的團隊核心。他們會信任你的直覺，願意聽你的看法，因為你能在混沌中指出一條可行的路。

艾菲爾解釋，本週火星進入摩羯座，象徵行動力、企圖心與長期目標正式啟動，更應充分把握貴人運。（艾菲爾提供）艾菲爾解釋，本週火星進入摩羯座，象徵行動力、企圖心與長期目標正式啟動，更應充分把握貴人運。（艾菲爾提供）

【占星達人 艾菲爾老師】

．專長：星座占星、塔羅牌、東方姓名學、解夢、水晶占卜、貝殼占卜、生命靈數

．經歷：命運好好玩節目專任老師；台灣、香港MSN座塔羅頻道專欄作家；台灣、大陸新浪網星座頻道 專欄作家；元大投信星座理財專欄作家；非凡商業週刊專欄作家

．著作：《塔羅占卜101》、《跟艾菲爾學塔羅》、《2012末日。預言》

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中