超毛！夯團主唱約妹夜衝 濃霧中被喚名字下秒「出現老人」

冰球樂團《不在乎》MV邀來各務孝太、邵奕玫擔綱男女主角。（何樂音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣夯團「icyball」冰球樂團由主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，時隔4年終於推出第三張專輯《我很抱歉》，十首新歌目前已在各大數位音樂全平台上線，其音樂風格充滿濃濃80年代復古特色，最新深情主打《不在乎》MV邀來各務孝太擔任男主角、「米米」邵奕玫飾演女主角，兩人在生活百貨賣場裡上演了一段深夜的偷情約會戲碼。

冰球樂團分享過去的約會獵奇經驗。（何樂音樂提供）

《不在乎》由士捷編曲，並找來擅長R&B的陳建瑋製作。主唱王表示：「很早就聽到建瑋老師做的《古倫美亞》，發覺他藏在R&B裡的幽默與深情其實跟我們很像，但表現更紳士一點，很適合我們這張專輯與這一首歌。」

請繼續往下閱讀...

冰球樂團分享過去的約會獵奇經驗。（何樂音樂提供）

呼應MV主題，好奇團員們此生去過最獵奇的約會經驗與地點？士捷分享了浪漫旅程，是飛到日本觀看King Gnu演唱會：「很幸運的有抽到票，那機率低到堪比大海撈針。能夠和特別的人在特別的城市，聽一個在自己心中有獨特位置的樂團，是幸福的。」Nelson去紐西蘭時挑戰高空跳傘，卻耍帥失敗：「想說來都來了！直接挑最高的高度15000英尺一躍而下，當下有種在拍《不可能的任務》的感覺，原本以為可以很帥在空中拍照，殊不知被風吹到嘴歪、臉變形超醜的。」

蒙則顯得荒謬，約會時去玩一個多人沉浸式VR體驗《巴黎舞會》，當中有一段得戴著VR頭盔，不僅過程中找不到彼此，還有一段是要跟別人跳舞，他苦笑：「但牽到的手根本不知道是誰的！」

冰球樂團分享過去的約會獵奇經驗。（何樂音樂提供）

王的約會故事則是令人毛骨悚然，念大學時騎車載著曖昧對象去跑山，深夜直接從台中夜衝去南投日月潭，無奈天氣不好：「沒想到景色秀麗的大景到了深夜整個被濃霧籠罩，氣氛很詭異，停車不到3分鐘就決定返程。」接著卻發生了科學難以解釋的現象，他形容：「結果去時清朗的山路回程一路霧鎖，路上斷斷續續聽見呼喚我名字的陌生聲音，在濃霧中還差點撞上走在雙黃線上的拾荒老人，兩人一路沒有交談，以最快的速度回到市區。」

靜下來後兩人復盤，對方也有聽見聲音，但呼喚的是她的名字，也表示沒有看見老人，不理解為何要突然煞車？這次經驗也讓他懂得與大自然無形力量相處：「事後，大學四年依舊繼續夜衝跑山，但經過土地公廟會在心裡禮貌性地打個招呼。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法