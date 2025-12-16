自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

超毛！夯團主唱約妹夜衝 濃霧中被喚名字下秒「出現老人」

冰球樂團《不在乎》MV邀來各務孝太、邵奕玫擔綱男女主角。（何樂音樂提供）冰球樂團《不在乎》MV邀來各務孝太、邵奕玫擔綱男女主角。（何樂音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣夯團「icyball」冰球樂團由主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，時隔4年終於推出第三張專輯《我很抱歉》，十首新歌目前已在各大數位音樂全平台上線，其音樂風格充滿濃濃80年代復古特色，最新深情主打《不在乎》MV邀來各務孝太擔任男主角、「米米」邵奕玫飾演女主角，兩人在生活百貨賣場裡上演了一段深夜的偷情約會戲碼。

冰球樂團分享過去的約會獵奇經驗。（何樂音樂提供）冰球樂團分享過去的約會獵奇經驗。（何樂音樂提供）

《不在乎》由士捷編曲，並找來擅長R&B的陳建瑋製作。主唱王表示：「很早就聽到建瑋老師做的《古倫美亞》，發覺他藏在R&B裡的幽默與深情其實跟我們很像，但表現更紳士一點，很適合我們這張專輯與這一首歌。」

冰球樂團分享過去的約會獵奇經驗。（何樂音樂提供）冰球樂團分享過去的約會獵奇經驗。（何樂音樂提供）

呼應MV主題，好奇團員們此生去過最獵奇的約會經驗與地點？士捷分享了浪漫旅程，是飛到日本觀看King Gnu演唱會：「很幸運的有抽到票，那機率低到堪比大海撈針。能夠和特別的人在特別的城市，聽一個在自己心中有獨特位置的樂團，是幸福的。」Nelson去紐西蘭時挑戰高空跳傘，卻耍帥失敗：「想說來都來了！直接挑最高的高度15000英尺一躍而下，當下有種在拍《不可能的任務》的感覺，原本以為可以很帥在空中拍照，殊不知被風吹到嘴歪、臉變形超醜的。」

蒙則顯得荒謬，約會時去玩一個多人沉浸式VR體驗《巴黎舞會》，當中有一段得戴著VR頭盔，不僅過程中找不到彼此，還有一段是要跟別人跳舞，他苦笑：「但牽到的手根本不知道是誰的！」

冰球樂團分享過去的約會獵奇經驗。（何樂音樂提供）冰球樂團分享過去的約會獵奇經驗。（何樂音樂提供）

王的約會故事則是令人毛骨悚然，念大學時騎車載著曖昧對象去跑山，深夜直接從台中夜衝去南投日月潭，無奈天氣不好：「沒想到景色秀麗的大景到了深夜整個被濃霧籠罩，氣氛很詭異，停車不到3分鐘就決定返程。」接著卻發生了科學難以解釋的現象，他形容：「結果去時清朗的山路回程一路霧鎖，路上斷斷續續聽見呼喚我名字的陌生聲音，在濃霧中還差點撞上走在雙黃線上的拾荒老人，兩人一路沒有交談，以最快的速度回到市區。」

靜下來後兩人復盤，對方也有聽見聲音，但呼喚的是她的名字，也表示沒有看見老人，不理解為何要突然煞車？這次經驗也讓他懂得與大自然無形力量相處：「事後，大學四年依舊繼續夜衝跑山，但經過土地公廟會在心裡禮貌性地打個招呼。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中