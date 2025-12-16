高圓圓拍綜藝也用替身？ 製作方急發聲明

2014年高圓圓（左）和男星趙又廷結婚，兩人至今育有1女。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國女星高圓圓2003年演出《倚天屠龍記》打開知名度，2014年她和男星趙又廷結婚，兩人至今育有1女，且夫妻感情甜蜜。出道29年的高圓圓近日現身成都，不少網友都目睹她在街頭進行拍攝工作，沒想到卻被質疑「用替身錄綜藝節目」，在網路上掀起熱烈討論。

網友目睹高圓圓在街上拍廣告。（翻攝自微博）

網路上出現兩張照片，是網友表示自己看到一名外國男子和穿紅衣的女子周圍都是攝影機和打光的燈光師，想知道到底是哪個明星在拍戲？隨後有人認出高圓圓，更發出疑問，是不是找了替身錄綜藝？對此，網友看法分為兩種，有人認為高圓圓只是找來「燈光替身」，也就是在明星就位前幫忙測試打光的替身，如此一來明星到了就能直接拍攝，節省時間；也有網友質疑「拍綜藝為什麼還需要燈光替身」？

高圓圓替服飾品牌拍攝廣告片。（翻攝自微博）

答案揭曉，原來是高圓圓和法國明星主廚戴廣坦（Corentin Delcroix）拍攝服飾品牌廣告片，品牌解釋：為尊重公共空間秩序，提高工作團隊效率，我們安排了人員進行專業的取景與燈光測試，以便呈現高品質的成片。

