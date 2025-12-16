陳曉東「父女首同台」拍片寫下奇蹟 一覺醒來變影帝

陳曉東女兒朵朵（左）驚喜客串電影，父女同台真情流露。（火爆娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕香港天王陳曉東一睡醒成了影帝！他和寶貝女兒「朵朵」首次合作電影《騙我一輩子》，兩人在片中飾演一對父女，真情流露，助攻他以本片奪下第4屆香港紫荊花國際電影節最佳男主角，連他本人都忍不住發文直呼難以置信。

陳曉東在《騙我一輩子》看似吊兒郎當，卻在成為父親後被迫長大，片中飾演他女兒童年時期的「可可」正是陳曉東的寶貝女兒「朵朵」；這也是朵朵首次站上大銀幕，父女檔自然流露的情感，讓不少觀眾看完直呼「太犯規」。

陳曉東女兒朵朵（左）和爸爸互動自然討喜。（火爆娛樂提供）

有趣的是，該片原本並非為陳曉東量身打造，他透露，一開始只是受邀「客串一位理想型爸爸」，沒想到導演李力持在拍攝過程中臨時改變想法，直接將整個父親角色交到他手上，一路演成男主角，還意外拿下影帝。

此外，片中留下已故「達叔」吳孟達的身影，這也是他與陳曉東、李力持繼《行運一條龍》後，相隔22年再度同台。陳曉東回憶，達叔曾在片場提醒他：「戲可以有很多種演法，但永遠不要交行貨（指敷衍了事）。」這句話成為他至今難忘的演員箴言。

