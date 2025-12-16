「美魔女」胡文英赴中險遭潛規則 有當官背景色男遭拒竟惱羞！

胡文英分享自己去中國險遭「潛規則」的經歷。（圖翻攝自胡文英IG）

〔即時新聞／綜合報導〕被封為「凍齡美魔女」的59歲女星胡文英，今天（16日）在社群分享自己去中國險遭「潛規則」的經歷，嚇得直呼「大陸演藝圈的水太深不得不慎！」

最近人在北京的胡文英，今天下午在IG發文表示，她有在中國影視圈的朋友得知她到北京後，特別跟她聯繫，見面談電影合作，「他來飯店接我去吃晚餐閒聊，吃飽飯後他送我回飯店，車上拿了一支紅酒，來到飯店大廳談電影合作細節，拿腳本企劃書給我看，跟我談角色，見導演等等……。」

請繼續往下閱讀...

「聊沒多久跟我說大廳不適合談，要求去我房間慢慢品酒慢慢聊，我說我不會喝酒，他接著說隨意喝陪陪他。有些事你知道的，醉翁之意不在酒，我面露難色拒絕他。他很不開心的說多少人要這種機會跟資源都不可能，簡直不識相、不識抬舉，到眼前機會不知把握，還跟我再三確認。當然堅決不要，我不可能為了演電影而被潛規則，最後他說你別後悔，怒氣沖沖的離開大廳開著他的超跑走了。」

最後胡文英說，「我真沒想到他是這樣的人，只知道他家有當官的背景，後台很硬。他應該沒碰過壁很火大吧！這種朋友不要也罷，大陸演藝圈的水太深不得不慎！」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法