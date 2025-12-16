耶誕節腳步近 5星座財運回溫喜慶佳節

命理專家小孟老師分享耶誕節前後財運爆發的星座。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕12月25日是溫馨又歡樂的耶誕節，忙著交換禮物的人們也期待這個溫暖的日子來臨。不過，命理專家小孟老師在粉絲專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文帶來了好消息，有5個星座的人將在耶誕節前後即將走財運，究竟是哪5個星座呢？快跟著《自由時報》娛樂頻道看下去吧。

☼牡羊座

牡羊座的人在耶誕前夕工作與財運上會非常積極進取，不怕麻煩，有機會就努力，且會想辦法拓展自己賺錢的機會跟領域，除了努力上值得嘉許之外，又擁有不錯的運氣，所以財運算是運勢良好，再加上個人努力，而有好成績；而在耶誕節也會有跨國合作的機會，可能是客人多有國際背景，不過在投資理財上需要特別謹慎，若要投資不動產可以考慮，會看到不錯的物件，也容易遇到貴人，或是事業更上一層樓的新契機，建議有機會多認識新朋友，也多聊天相處，會有好運氣。

☼雙魚座

雙魚座在耶誕節的好運氣來自於過去有替自己儲蓄的習慣，或者投資儲蓄相關的項目，在這段時間過去的努力會出現回報，長期投資的產品也開始獲利，建議雙魚座的朋友可以好好努力工作，正財運也會有好的收穫，雖然這對雙魚座來說似乎還不能滿足，仍想追求更好的收入，但正是要趁這段時間靠爆發的決心持續努力，接下來才會有更好的回饋；在正財方面，很適合在耶誕節做新的目標規畫，會有好的轉職機會出現，或者可以經營副業，準備斜槓人生，都會有好收入。至於副業發展上應耐心經營，這段時間可以邊經營邊認識人脈，有機會多認識人容易遇到事業上的貴人，可以多多留意。

☼射手座

射手座的人在耶誕節會有煥然一新的感覺，過去讓射手座心煩的事情漸漸告一段落了，若有想要轉換跑道的人也會遇到不錯的機會，很有可能是親友帶來的好消息，對方可以舉薦你良好的工作機會，工作上也會有被挖角的可能，若遇到其他公司來挖角，建議可以跟對方談一個較優渥的薪水，大部分會願意接受。而在投資方面，過去做的投資會有好回報，在耶誕節也會看到不錯的投資項目，可以謹慎投資，有機會賺到錢。

☼獅子座

獅子座的人在耶誕期間工作運勢非常好，也因為越來越堅強，所以在工作上能發揮領袖氣質，主導大家往好的方向前進，而對於覺得過去太過頹廢的獅子，現在運勢好轉，獅子座也自然會想要重新振作，在開拓財源這塊能展現勢在必得的決心，也因為獅子座的朋友努力積極掌握好機會，上位者看在眼裡，會願意釋出更好的資源，或者更好的機會，讓獅子座開疆闢土，可以說是有努力就有回報的一群；若前幾個月已經認真打拚，在耶誕節到來時，獅子座則會有心滿意足、坐享其成的好運氣。

☼金牛座

金牛座的人家庭財運非常好，很有可能會得到家人給予的一筆意外之財，或者收到家人贈與的昂貴禮物，建議金牛座的朋友可以跟家人好好相處，會有不錯的回饋。另外因為金牛座勇往直前、努力不懈的個性，在工作上若做業績的人會有好成績，即使壓力大、公司有什麼問題，老闆仍會因金牛認真的個性，而特別喜歡、眷顧金牛座的朋友，不會找金牛座麻煩，很得老闆與主管賞識，且有可能有加薪的機會；在投資方面，因為金牛座穩定操作，也懂得避開風險，可以積少成多、聚沙成塔，屬於穩穩賺的類型。

＊民間說法，僅供讀者參考＊

