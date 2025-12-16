GD首爾巡演出現「牛咬牛」現象 黃牛票檢舉者竟是同業

韓流帝王「GD，G-Dragon」權志龍世界巡演《Übermensch》日前在韓國首爾高尺天空巨蛋迎來安可最終場。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓流帝王「GD，G-Dragon」權志龍世界巡演《Übermensch》日前在韓國首爾高尺天空巨蛋迎來安可最終場，連續3天的演唱會共吸引11.5萬名粉絲入場，畫下完美句點。不過，場內演唱會熱鬧滾滾，場外的黃牛亂象也被網友捕捉，並發在網路上，除了剪票纏鬥、奔跑追逐等畫面外，檢舉者的身分現在曝光，竟然是「黃牛檢舉黃牛」。

GD韓國首爾演唱會場外亂象頻傳。（翻攝自小紅書）

「牛咬牛」荒謬戲碼在韓網引發熱議，演唱會期間就有網友在社群平台發文，表示自己目睹黃牛在場外KTV包廂進行門票加價交易，隨即遭到檢舉，警方獲報後前往現場，逮捕6名涉案人士，其中4人為中國籍，並查扣多達200張黃牛票。原以為這件事是正義網友成功出手，後來竟出現戲劇性反轉，有人發現檢舉人本身也是黃牛。

網友分享檢舉過程時，自稱是GD粉絲，不過有人就發現檢舉人自己就曾在當地票券交易網站與二手平台販售高價門票，更有人起底說檢舉者和GD粉絲團關係薄弱，還涉及其他場次轉售行行為，令人大呼：「太戲劇化」。

黃牛在場外KTV包廂進行門票加價交易。（翻攝自Threads）

首爾警局證實，涉案人士因違反輕犯罪處罰法遭到處分，最高裁罰20萬韓圜（約新台幣4600元），其中一名即將出境的中國籍人士則繳納16萬韓圜（約新台幣3414.6元）後離境。大多粉絲認為罰則太輕，恐令不法行為變本加厲，而「牛咬牛」現象更反映出黃牛在韓國橫行程度。

