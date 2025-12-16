前「黑澀會」美眉收服韓國男神崔振赫！連崔媽媽都讚不絕口

「Mavis」瑪菲司攜手韓劇男神崔振赫打造末日催淚史詩MV。（菲娛樂文創提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕前「黑澀會」美眉、電商女王「Mavis」瑪菲司重磅推出全新單曲《My Love》，破天荒跨界邀請韓劇男神崔振赫擔任男主角，MV首播後在台韓兩地瞬間掀起討論，末日喪屍題材搭配高顏值卡司被粉絲狂讚， 瑪菲司也特地以台灣伴手禮鳳梨酥、牛軋糖表達心意，讓崔振赫開心分享「媽媽也愛吃」。

《My Love》MV以被喪屍蔓延侵襲、滿目瘡痍的末日城市開場，崔振赫飾演一位在世界崩壞後仍努力守護的父親，背著女兒逃亡，在絕境中與瑪菲司飾演的角色意外相遇，最後將自己生命中最重要的女兒託付給瑪菲司。雖然故事設定在末世，但兩人從奔逃、信任到托付的瞬間，都展現人性深處的溫柔與力量，末日史詩級場景搭配兩人對戲的生死張力，讓粉絲看完紛紛驚呼：「這不是MV，根本是電影級規格！」

與崔振赫的跨界夢幻合作讓瑪菲司激動不已，她分享：「近年常常往返韓國工作，慢慢認識許多演藝好友，沒想到有機會能與崔振赫合作，真的衷心感謝相挺。」坦言得知劇本安排後超級緊張：「一直以來都在看崔振赫演戲，沒想到有一天能一起合演末日戲碼，我真的做足功課，希望呈現最專業的自己。」談到對崔振赫印象深刻的作品，她也毫不猶豫回答：「《隧道》！大家一定看過吧？崔振赫演刑警的時候真的帥到不行，也剛好呼應MV中為了保護女兒而戰的角色，這次能共演真的像美夢成真！」

拍攝現場也有不少趣事，瑪菲司分享與崔振赫聊天嘻笑，但一開鏡後崔振赫立刻零秒入戲：「崔振赫說韓國拍戲節奏快，需要隨時保持進入角色的能力，不能讓團隊等，聽到他這樣分享工作專業態度，我真的非常敬佩！」

MV對瑪菲司最具挑戰的是一場重點戲：「我要在情緒崩潰中以武器解決遭受感染的崔振赫，還要答應他好好照顧女兒，所有的情緒轉折都必須濃縮在短短一兩分鐘，那一幕我準備很久，當導演稱讚後真的鬆了一大口氣。」

拍攝結束後，瑪菲司盡地主之誼，邀請崔振赫享用火鍋，也特別準備鳳梨酥和牛軋糖作為伴手禮展現台式熱情，瑪菲司在得知崔振赫說媽媽也超喜歡，開心說：「聽到我真的超開心！」瑪菲司也透露已著手規劃新年度目標，並預告將於今年跨年現身台中麗寶樂園演出，期待與大家一起迎接2026。

