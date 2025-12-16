名嘴狄志為曝報名「小虎隊」選拔血淚史！ 釣出民歌天后PO文給抱抱

狄志為自曝曾報名參加「小虎隊」選拔，結果卻被叫去參加講笑話比賽的往事。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著近期 Energy、5566、棒棒堂、F4 等當年紅極一時的男團合體回歸重返歌壇，資深媒體人今（16日）在臉書PO文，提到自己一度也渴望出道成為明星，他分享自己幼時的想法，以及最後如何成記者、談話節目固定來賓，主持人的職涯辛酸史。

雖然狄志為最後沒有順利出道成為「歌手」，但以他目前的知名度和社群粉絲追蹤數來說，實力並不亞於一般演藝人員，他自謙此番程度也算是圓了明星夢，文中更不忘感謝一路上遇到的貴人！PO文一出，也釣出民歌大姐大鄭怡留言按讚！

狄志為發文寫道：

說來不怕你們笑，我曾經有過明星夢￼

最近男團一個個復出，真的是一波回憶S！

從 Energy、5566、棒棒堂，連 F4 都變成 F3 加上周董、阿信合體加持，真的勾起了我很多年少的夢。現在網路上很多人敲碗：「小虎隊什麼時候復出？」我想這個期待度絕對不輸 F4，畢竟當年小虎隊的歌，那可是很多五六年級生都能哼上幾句，人氣非常高，我還記得那年他們的貨櫃簽名會，這是台灣首創，當時每一場都萬頭鑽巷￼。

還記得那個年代，他們是台灣男孩團體的鼻祖。當時我才國中一、二年級，超愛看電視、超愛表演。那時小燕姐主持的節目要找助理主持人，除了當年超紅的曹蘭，她的妹妹曹琳和其他兩位女生組了「小貓隊」，節目組就想找三位男生來搭配，於是「小虎隊」誕生了。

我吵著媽媽讓我報名，媽媽根本不當一回事，但我還是偷偷把報名的明信片寄了出去。結果沒選上小虎隊，反而被叫去參加講笑話比賽（我其實不太會講笑話啊 XD），雖然後來有去，但不確定是不是只是試鏡，總之沒有播出。最終被選上的，就是大家熟悉的霹靂虎吳奇隆、小帥虎陳志朋、還有乖乖虎蘇有朋。他們在節目中的效果超好，一戰成名，也開創了台灣男團的時代。

那時的《青蘋果樂園》其實是翻唱日本少年隊的歌，後來的《紅蜻蜓》、《愛》、《蝴蝶飛呀》、《放心去飛》等，也都是經典到不行，小虎隊的成功，讓我從此對演藝圈充滿憧憬。

大學時期，我報名了某電視台的演員訓練班，說是訓練，其實就是臨演。記得當時拍戲，一天收入大概800元，結果經紀公司只給我們一個便當（連車錢都不夠）。還有一次天氣超冷，清晨六點通告，我跟同學騎著小迪奧上陽明山，等了一整天，只拍到一個被S死的鏡頭，真的很悲情。

後來也演過類似《天眼》的類戲劇，我已經忘了名稱，￼當時只有一句台詞的警察：「報告隊長，找不到！」結果播出那集，我的畫面完全被剪光……但我還是沒有放棄。直到憲哥（吳宗憲）主持￼《超級新人王》，我又跑去參加「主持新人王」，沒想到一路過關斬將進到決賽，雖然最後止步總決賽五強，￼但也算是有摸到夢想的舞台的邊，然而那次以後，覺得技不如人，我的夢從此塵封。￼

退伍後，我踏入媒體圈，從雜誌社、報社，一路走到電視台當新聞記者，開始有機會在螢光幕前露臉。無論是「live連線」或是假日新聞播報，我都很珍惜每一次能在鏡頭前露臉￼的機會。

印象最深的是那段在中天新聞「今夜搜查線」的日子，主播是李晶玉，我只是負責外場的Live主持，￼介紹很多奇特的人、事、物￼，那時就一到週五￼晚上九點到十點，又讓燃起「可以發光」的夢。￼

直到 23 年前，我第一次上談話節目《新聞挖挖哇》，就此開啟了另一段旅程。從那之後，我有幸參與許多節目，慢慢累積了一些認識我的觀眾，也算是，用另一種方式，圓了我的明星夢。

夢想這條路，不一定都要當主角才能實現。有時候，一個角落、一句台詞、一段畫面，都足以成為回憶中最閃耀的光芒，不是有一句話說：「有夢最美，希望相隨。」