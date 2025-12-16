好萊塢名導夫妻遭親生兒殺害 川普狂稱：死於盲目反川

好萊塢名導羅伯雷納（右）與妻子蜜雪兒辛格雷納傳出慘遭兒子殺害身亡。（翻攝自TMZ）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾拍出《當哈利碰上莎莉》多部膾炙人口電影的78歲好萊塢名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒辛格雷納（Michele Singer Reiner），於美國時間14日下午3點多，被發現陳屍於位於布倫特伍德的住家，消息震撼外界。涉嫌弒親的尼克目前已遭到拘留，這樁震驚各界的悲劇發生後，美國總統川普突發狂言，指羅伯雷納遭親生兒子殺害歸咎於他們對自己的批評，更聲稱雷納夫婦喪命原因是「盲目反川普症候群」。

這起慘絕人寰的弒親事件，在川普眼裡竟然如此政治？川普發文表示：這起謀殺案與羅伯雷納對他的批評有關。多家外媒報導現年32歲的尼克已經遭到逮捕，且因涉嫌謀殺被關押在洛杉磯郡監獄。

美國總統川普。（美聯社）

名人新聞網站TMZ報導，羅伯雷納夫妻是在一場爭執中遭到家人割喉，洛杉磯警方亦朝「疑似他殺」偵辦，但兩人確切死因將由洛杉磯郡法醫辦公室正式對外公布。就在外界紛紛對羅伯雷納遇害表示哀悼，美國總統川普卻意外對這位好萊塢指標性人物發動粗暴攻擊，且將命案原因歸咎於羅伯雷納對他的批評。

川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，指羅伯雷納喪命原因就是「因為他非常嚴重、頑固、無可救藥的『盲目反川普症候群』（TRUMP DERANGEMENT SYNDROME），足以癱瘓新制，導致激怒他人。」此說法一出，引發熱烈討論，沒想到川普還火上加油說：「眾所周知，他對唐納．J．川普總統的狂怒痴迷，讓許多人抓狂，而隨著川普政府超越所有偉大目標與期望，他那顯而易見的偏執妄想也達到了新高點。」讓許多原本就對川普不滿的人，更是覺得這個人冷酷無情。

